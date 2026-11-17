경기도가 소방 현장대원의 안전을 확보하고 근무환경과 처우를 개선하기 위한 종합대책 마련에 속도를 내고 있다.

도는 17일 경기도청 제1재난안전상황실에서 ‘소방 현장 안전 확보와 소방관 근무환경 및 처우개선 종합대책 마련 TF’ 제3차 전체회의를 열고 6개 분과별 추진 상황과 실행과제를 점검했다고 밝혔다.

▲‘경기도 소방 현장 안전 확보와 소방관 근무환경 및 처우개선 종합대책 마련 TF’ 제3차 전체회의 진행 모습 ⓒ경기도

이번 TF는 지난 달 21일 도지사 특별지시로 출범했으며, 부천 화재사고 재발 방지와 소방 현장의 구조적인 안전 문제 개선을 목표로 운영되고 있다.

이날 회의에는 하종목 행정1부지사를 비롯해 도 관련 부서와 시·군, 유관기관, 민간 전문가, 소방노동조합 관계자 등이 참석해 현장 안전 확보와 제도 개선 방안을 논의했다.

TF는 총괄조정, 불법·위험물질 대응, 소방 현장안전, 보호장비·인력·처우, 법·제도 개선, 31개 시·군 안전관리 등 6개 분과로 구성됐다.

도는 특히 위험물 안전관리를 위해 경기도와 31개 시·군, 소방·경찰 등 관계기관이 함께하는 협력체계를 마련하고 있다. 기관별 역할과 권한을 명확히 하고 현장에서 실질적으로 작동할 수 있는 경기도형 위험물 안전관리 모델을 구축한다는 계획이다.

소방관의 근무환경 개선을 위한 논의도 이어졌다. 보호장비와 인력 확충, 근무여건 및 건강관리 등 현장대원의 안전과 직결된 과제를 구체화하고, 소방노조와 현장대원의 의견도 지속적으로 반영하기로 했다.

도는 다음 달 10일까지 종합대책 마련을 목표로 발굴된 과제를 즉시·단기·중기·장기 과제로 나눠 실행계획을 구체화할 방침이다.

하종목 행정1부지사는 “부천 화재사고 재발 방지는 물론 소방 현장의 구조적인 문제까지 함께 개선할 수 있도록 현장대원과 소방노조, 관계기관의 의견을 충분히 반영해 달라”고 당부했다.