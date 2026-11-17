ⓒ양주시

◇버스노선 체계 개선 설문조사

양주시가 30일까지 버스 이용객을 대상으로 버스노선 체계 개선을 위한 시민 설문조사를 한다.

이번 설문조사는 시가 추진 중인 ‘양주시 버스노선 효율화 방안 수립 용역’의 앞서 시민들의 대중교통 이용 실태와 버스 서비스 만족도를 파악하고, 노선 운영에 관한 의견을 듣기 위해 마련됐다.

설문에는 양주시 버스 이용객 누구나 참여할 수 있다. 온라인으로 참여하려면 양주시 홈페이지 팝업존에서 설문조사에 접속하면 된다. 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 참여하는 방법도 있다.

조사 항목은 대중교통 이용 실태와 버스 서비스 만족도, 버스노선 개선 의견 등이다.

양주시는 설문 결과를 분석해 시민들의 이용 경험과 불편 사항을 파악하고, 버스노선 개선 방안을 검토할 계획이다.

◇외국인 계절근로자 제2차 한국문화체험 진행

양주시는 14일 남면 맹골마을과 필룩스 조명박물관에서 외국인 계절근로자 35명을 대상으로 한국문화체험을 진행했다.

이번 행사에서 참가자들은 맹골마을을 찾아 두부의 재료와 전통 제조 과정을 배우고 직접 두부를 만들었다. 완성한 두부를 함께 맛보며 한국의 전통 식문화를 경험한 뒤 필룩스 조명박물관으로 이동해 다양한 조명 전시를 둘러봤다.

체험 일정에는 통역관이 동행해 진행 순서와 안전수칙을 안내하고, 참가자들이 체험 내용을 이해하고 궁금한 점을 물을 수 있도록 도왔다.

양주시는 외국인 계절근로자들이 한국 문화를 경험하고 동료들과 교류할 수 있도록 한국문화체험 프로그램을 운영하고 있다. 지난해에는 90명이 참여했으며, 올해는 8월과 11월 두 차례에 걸쳐 97명이 참여했다.

◇미술창작스튜디오, 10기 입주작가 김민지 릴레이 개인전 개최

양주시는 28일까지 양주시립미술창작스튜디오 3층 777갤러리에서 10기 입주작가 김민지의 릴레이 개인전 ‘자, 이제 경로안내를 시ㅈ’를 개최한다.

전시 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 입장 마감은 오후 5시다. 관람료는 무료이다.

김민지 작가는 몸과 감각, 인간의 본질에 관한 질문을 바탕으로 설치·퍼포먼스·영상 등 다양한 매체를 활용해 작업해 왔다. 특히 일상에서 축적되는 신체적 경험과 감각의 변화에 주목하며, 익숙한 환경을 새로운 시각으로 인식하도록 이끄는 작업을 선보이고 있다.

전시 제목 ‘자, 이제 경로안내를 시ㅈ’는 익숙한 내비게이션의 안내 음성을 연상시키지만 문장이 완성되지 않은 채 중단되는 형식을 취한다. 이는 습관적으로 반복하는 행동과 이를 의식적으로 인식하는 순간 사이의 미묘한 간극을 암시한다. 작가는 몸에 익숙해진 움직임을 다시 바라보게 함으로써 일상에서 무심코 지나쳤던 감각과 인식의 변화를 환기한다.

28일에는 김민지 작가와 함께하는 시민 참여형 전시 연계 프로그램도 무료로 운영한다.