지난해 2명이었던 세무사 시험 회계학개론 과목의 90점 이상 고득점자가 올해 66명으로 급증한 것으로 확인됐다.

17일 국민의힘 안철수 의원이 한국산업인력공단에서 받은 '제63회 세무사시험 고득점자 세부 통계'를 보면 올해 세무사 1차 시험 회계학개론에서 90점 이상을 받은 응시생은 66명이었다.

지난해 2명이었던 90점 이상 득점자가 올해 들어 서른 배 넘게 늘어난 것이다. 2024년에는 한 명이었다.

같은 과목의 최고점도 2024년 90점에서 지난해 95점, 올해 100점으로 높아졌다.

2차 시험 과목에서도 상대적으로 소폭이나 비슷한 변화가 있었다. 회계학 1부 90점 이상 득점자는 2024년 0명, 지난해 1명이었으나 올해 5명이었다. 회계학 2부 90점 이상 득점자는 2024년과 지난해 0명이었으나, 올해 2명으로 확인했다.

앞서 세무사 시험과 관련해서는 400점 만점에 397.5점이라는 이례적 고득점을 기록한 올해 수석 합격자 한모 씨가 초소형 카메라, AI 등을 동원한 부정행위를 했다고 지난 15일 자백한 일이 있었다.

세무사 시험 고득점자 통계를 공개한 안 의원은 이날 페이스북에서 "이런 상황이라면 AI 부정행위는 개인의 일탈이 아니라 조직범죄를 의심해야 하지 않겠나"라고 주장했다.