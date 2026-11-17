막대한 예산이 투입된 완도군의 핵심 역점 사업인 '해양치유산업'을 두고 완도군의회가 본격적인 현미경 검증에 나섰다.

완도군의회 해양치유산업 실태파악 특별위원회'는 17일 완도생활문화센터에서 해양치유산업 운영 개선과 발전 방안 모색을 위한 주민 의견수렴 공청회를 개최했다.

▲완도군의회, 해양치유산업 실태파악 특별위원회 공청회.2026.11.17ⓒ완도군의회

이번 공청회는 지난 8월 구성된 특별위원회가 현장 점검과 전문가 자문 등을 통해 파악한 시설 운영 현황을 군민들과 공유하고 실효성 있는 개선책을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 참석한 주민들은 해양치유산업의 방향성과 운영 효율성에 대해 다양한 질문과 건의 사항을 쏟아내며 높은 관심을 보였다.

완도군의회가 개관 1년여 만에 역점 사업에 대한 '실태파악 특위'를 가동하고 대규모 공청회까지 연 것은 시사하는 바가 크다.

막대한 세금이 투입된 해양치유센터가 다가오는 겨울 비수기를 앞두고 '운영 적자' 우려가 커지는 상황에서 지자체의 일방적인 장밋빛 홍보를 멈추고 냉정한 수익성 검증과 실질적인 적자 타개책 마련이 시급하다는 지역사회의 위기감이 여과 없이 반영된 것으로 풀이된다.

최정욱 완도군의회 의장은 인사말을 통해 "해양치유산업은 완도의 미래 성장동력인 만큼 이제는 그동안의 노력이 실질적인 운영 성과와 지역 경제 활성화로 이어지고 있는지 냉정하게 돌아봐야 할 시점"이라며 "오늘 나온 군민들의 목소리를 무겁게 받아들여 실질적인 운영 개선으로 이어지도록 집행부와 함께 고민하겠다"고 밝혔다.

박병수 특별위원장 역시 마무리 발언을 통해 시설의 효율성 제고를 강하게 주문했다.

박 위원장은 "조성된 시설이 제대로 활용되어 그 효과가 군민의 생활과 지역 경제에 직접 닿아야 한다"며 "오늘 제시된 건의 사항과 그간의 현장 점검 결과를 종합적으로 검토해 개선이 필요한 사항은 결과 보고서에 담아 집행부의 실질적인 조치를 이끌어내겠다"고 강조했다.