▲전남광주 광양시청에서 열린 반도체 산업 정책 토론회.2026.11.17. ⓒ프레시안(지정운)

철강과 항만의 도시인 전남광주 광양시가 반도체 산업에 동참하기 위해서는 반도체 팹에서 소비하는 희귀가스와 화학물질, 장비부품의 공급처가 되고, 한발 나아가 반도체의 소비하는 산업으로 전환해야 한다는 전문가의 진단이 나왔다.

임현택 광주과기원 R&D혁신본부장은 17일 광양시청 시민홀에서 열린 '광양 반도체 산업 정책 토론회'에서 '반도체 산업 밸류체인 분석과 광양 연계전략'을 제시하며 철강·화학의 도시인 광양시가 반도체 소재 도시로 나아가야 할 방향을 제시했다.

임 본부장은 전남광주 반도체 밸류체인에서 광주권은 팹과 연구소, 서부권은 전력반도체로 채워진다는 점에서 동부권은 반도체 팹이 필요로 하는 소재와 가스, 물류 중심 산업에 포커스를 맞춰야 함을 강조했다.

그는 "광양은 '반도체가 없는 도시'가 아니라 반도체가 매일 소비하는 가스·화학·물류를 이미 생산하는 도시"라며 이미 광양에서 생산되는 제논·크립톤 등 희귀가스와 여수산단의 고순도 화학물질(인산·황산 등), 광양항의 화학물류(위험물·보세)분야의 반도체 산업 진입 가능성을 높게 평가했다.

그러면서 "반도체 앵커기업인 삼성과 SK 2개사와 협력사들이 어떤 품목을 어디서 조달할지 정해지는 2026년부터 2028년 사이가 광양의 골든타임이 될 것"이라고 예상했다.

아울러 임 본부장은 가스와 소재·물류의 공급 측면과 함께 반도체 수요처인 광양의 산업에 주목했다.

그는 제철소 전기로 상업가동과 광양항 스마트항만 구축, 광양만권 이차전지 특화단지 조성 과정에서 전력 반도체의 수요가 증가할 것을 예측하며 "반도체 밸류체인의 공급과 수요의 양 끝을 동시에 쥔 도시는 광양 뿐"이라고 강조했다.

한편 '반도체 800조, 광양의 청년·기업을 말하다'를 주제로 진행된 이날 토론회는 광양시와 전남광주통합특별시의회 주최, 전남테크노파크 및 광양신문이 주관했다.

이 자리는 전남광주 반도체 800조 원 투자계획에 맞춰 광양 지역 산업 연계 및 청년 인력 양성 방안을 모색하는 자리로 마련됐으며, 반도체 관련 전문가와 기업체 관계자, 청년단체와 학생 등 100여 명이 참석해 깊은 관심을 보였다.

조진희 충북연구원 경제미래연구부장이'반도체산업의 지역산업 영향과 인력 양성 방향'에 대해, 임현택 광주과기원 R&D혁신본부장이 '철강·화학의 도시에서 반도체 소재의 도시로'를 주제로 발표했다.

이어 김장권 전남광주통합특별시의원이 좌장을 맡아 김기홍 전남광주특별시 균형발전실장, 조진희 충북연구원 경제미래연구부장, 임현택 광주과기원 R&D혁신본부장, 이정관 전남테크노파크 기업진흥본부장이 참여하는 패널토론이 진행됐다.