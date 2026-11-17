□ 수원특례시, 경기도·7개 지자체와 ‘경기도 반도체클러스터’ 공동지정 추진

수원특례시는 ‘경기도 반도체클러스터’ 공동지정 추진을 위해 경기도 및 7개 지자체와 손을 맞잡았다.

▲17일 경기도경제과학진흥원에서 열린 ‘경기도 K-반도체 초격차 비전선포식’에 참석한 추미애 경기도지사와 이재준 수원특례시장 등 경기도내 8개 자치단체장들의 모습. ⓒ수원특례시

시는 17일 반도체산업의 글로벌 경쟁력 강화와 반도체 메가클러스터 조성을 위해 열린 ‘경기도 K-반도체 초격차 비전선포식’을 통해 경기도를 비롯해 용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천 등 지자체와 ‘경기도 반도체클러스터’ 공동지정 추진을 위한 적극적인 협력을 약속했다.

시는 경기도내 8개 지역의 반도체 산업 기반을 하나로 연결해 세계 최대 반도체 메가클러스터 조성을 추진하고, 기업 투자에 필요한 전력과 용수 및 교통 등 핵심 기반시설도 적기에 공급하기 위한 협력 체계 속에서 ‘반도체 연구개발(R&D)’의 거점 역할을 수행할 예정이다.

이는 수원지역에 삼성전자 본사를 비롯한 첨단기업과 대학 등 연구 인프라 및 인적자원이 집적된 만큼, 8개 지역 가운데 가장 반도체 분야에 대한 연구·개발 기반이 확실하게 구축돼 있다는 판단에 따른 것이다.

‘경기도 반도체클러스터’ 공동지정 추진을 위한 협력에 동참하는 다른 지역은 △성남시 = 설계 △용인·화성·이천·평택시 = 제조 △안성·오산시 = 소재·부품·장비 분야를 담당하기로 했다.

이재준 시장은 "수원지역이 갖춘 강력한 연구·개발 역량이 ‘K-반도체 초격차를 이끄는 핵심이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

□ 수원특례시, 캄보디아 시엠립주와 ‘수원마을 5단계 지원사업’ 협력 강화

수원특례시는 캄보디아 시엠립주와 ‘수원마을 5단계 지원사업’의 원활한 추진을 위한 협력 강화에 나선다.

▲‘수원마을 5단계 지원사업’의 추진 방안을 논의 중인 수원특례시와 캄보디아 시엠립주 관계자들. ⓒ수원특례시

17일 시에 따르면 지난 13일부터 전날(16일)까지 캄보디아 시엠립주를 찾은 수원시방문단은 시엠립주정부와 ‘수원마을 지원사업’의 추진 방안을 협의했다.

‘수원마을 지원사업’은 지난 2004년 7월 시엠립주와 국제자매도시결연 체결을 통해 빈민 지역이었던 프놈끄라옴 마을에 대한 지원 약속에 따른 것으로, 시는 2007년 1월 ‘수원마을 조성 계획’을 수립한 뒤 같은 해 12월부터 1단계 사업에 착수해 현재 5단계 사업이 진행 중이다.

지난해부터 시작된 5단계 지원사업은 △수원초등학교 교실 증축 △수원시-시엠립주 우정 상징 회전교차로 조형물 설치 △마을 주민 직업기술교육, 취업 연계 △수원중·고등학교 우수졸업생 한국어 연수 △수원마을 홍보, 영상 기록 제작 등을 위한 것으로, 오는 2029년까지 진행될 예정이다.

수원시 대표단·수원시국제교류센터 관계자·수원특례시의원·의료봉사단·시민봉사단 등으로 구성된 방문단은 리 사리(Ly Sary) 부지사 등과의 논의를 통해 관계 기관 간 협력 강화 방안을 마련하는 동시에 추진 일정 등을 협의했다.

시 관계자는 "앞으로도 시엠립주 관계 기관과 긴밀하게 협력해 초등학교 증축 등 주요 사업이 원활하게 추진되도록 노력하겠다"고 말했다.

□ 수원특례시의회, ‘2026 사랑의 김장 나눔’ 행사 개최

수원특례시의회는 17일 ‘2026 사랑의 김장 나눔’ 행사를 개최했다.

▲17일 수원특례시의회 청사 앞마당에서 ‘2026 사랑의 김장 나눔’ 행사가 진행 중이다. ⓒ수원특례시의회

김미경 의장을 비롯한 시의원들과 의회 사무국 직원 및 시민 등 120여 명이 이날 담근 1004개 박스 규모의 김장김치는 생활이 어려운 이웃에 전달될 예정이다.

김 의장은 "오늘 정성껏 담근 김치가 어려운 이웃들의 겨울 밥상에 작은 온기가 되길 바란다"며 ‘시의회도 어려운 이웃을 세심하게 살피며 따뜻한 지역사회를 만드는 데 마음을 보태겠다"고 말했다.