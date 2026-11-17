경북 상주에서 규모 3.6의 지진이 발생해 충북을 비롯한 인근 지역에서도 흔들림이 감지되는 등 유감신고가 잇따랐다.

기상청에 따르면 17일 오후 11시 10분 17초께 경북 상주시 북서쪽 22㎞ 지점에서 규모 3.6의 지진이 발생했다.

진앙은 상주시 외서면 대전리 일대(북위 36.52도, 동경 127.96도)로 파악됐다.

이번 지진은 올해 들어 발생한 지진 가운데 규모가 가장 큰 것으로 나타났다.

지진으로 경북 지역에는 최대 진도 4의 흔들림이 전달된 것으로 추정됐다.

진도 4는 실내에 있는 많은 사람이 진동을 느끼고 일부는 잠에서 깰 수 있으며, 그릇이나 창문 등이 흔들리는 수준이다.

이날 충북에도 진도 3의 흔들림이 전달됐으며, 대전·세종·대구·충남·전북·경기·강원·경남 등에는 진도 2의 진동이 감지된 것으로 분석됐다.

경북소방본부에는 이날 오후 11시 19분 기준 지진을 느꼈다는 신고가 모두 13건 접수됐다.

다행히 현재까지 인명이나 재산 피해는 없는 것으로 파악됐다.

기상청은 “이번 지진의 규모와 진도 정보가 지진파(P파)를 활용한 자동 추정치로, 정밀 분석 결과에 따라 달라질 수 있다”고 설명했다.

또한 “추가 흔들림에 대비해 넘어지기 쉬운 가구 등에서 떨어져 있고, 진동이 멈춘 뒤에는 가스와 전기 상태를 확인한 후 안전한 장소로 대피할 것”을 당부했다.