▲충남도청사 전경 ⓒ프레시안 DB

충남도가 280억 원의 세금과 각종 부과금을 체납한 고액·상습 체납자 716명의 명단을 공개했다.

충남도는 18일 도 누리집 공고·고시란과 지방세납부시스템 위택스를 통해 고액·상습 체납자 명단을 공개했다고 밝혔다.

공개 대상은 체납 발생일부터 1년 이상 지방세 또는 지방행정제재·부과금 1000만원 이상을 납부하지 않은 개인과 법인이다.

도는 지난달 지방세심의위원회 심의를 거쳐 공개 대상을 최종 확정했다.

지방세 체납자는 594명으로 체납액은 231억원이며, 과징금과 이행강제금 등 지방행정제재·부과금 체납자는 122명으로 49억원을 체납한 것으로 집계됐다.

공개 항목에는 체납자의 성명과 상호, 나이, 직업, 주소, 체납액 등 주요 인적사항이 포함됐다.

도는 명단 공개와 함께 은닉재산 추적과 가택수색, 강제체납처분 등 징수활동을 강화할 방침이다.

충남도 관계자는 “고액·상습 체납자의 은닉재산을 끝까지 추적해 체납액을 징수하겠다”며 “성실납세자와의 형평성을 확보하고 조세정의를 실현하는 데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.