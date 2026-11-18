더불어민주당과 정부가 서울에 있는 육군사관학교를 충청권으로 이전하고, 해군·공군사관학교는 현 위치에서 국군사관학교의 '지역 캠퍼스'로 운영하기로 했다. 2029학년도 신입생부터 1학년과 4학년은 국군사관학교 본교에서 통합교육을 받고, 2·3학년은 각 군 캠퍼스에서 특성화 교육을 받는다.

당정은 18일 국회에서 당정협의를 열고 이 같은 내용의 국군사관학교 창설 기본계획 수정안에 합의했다. 국회 국방위원회 민주당 간사인 김병주 의원은 협의 직후 브리핑에서 "육사는 충청권으로 이전하고, 해사와 공사는 기존 위치를 활용해 육·해·공군 학부 개념으로 운영할 예정"이라고 설명했다.

김 의원은 교육 과정에 대해 "대전 자운대에 통합교육을 담당할 국군사관학교 본교와 과학기술·전략 등을 교육하는 대학원을 설립하고, 각 군 교육을 위해 육·해·공군 지역 캠퍼스를 구성해 각 군의 특성과 합동 역량을 강화하기로 했다"고 밝혔다. “입학 직후 1학년과 졸업 직전 4학년에 함께 교육하는 체계로 개편”한다며 “2학년과 3학년 교육, 하계 군사훈련은 각 군 주도로 유지하겠다”고도 말했다.

사관생도 선발 방식은 “수험생과 학부모의 혼란이 없도록 사관생도 선발은 지금처럼 각 군별로 실시”한다며 “새로운 교육체계는 29학년도 신입생부터 적용하기로 했다”고 밝혔다. 이어 “해군 교육과정에는 상륙작전 등 해병대 특성에 맞는 전문 인력도 양성하도록 개선했다”고 말했다.

김 의원은 육사 이전 배경을 묻는 질문에 “서울에 있는 육군사관학교는 주변 훈련장 등이 개발됐고, 육군 교육 자체도 다른 부사관학교 등에서 교육을 받기 때문에 새로운 지역을 선정해야 한다”고 설명했다. 이어 “가급적 효율적으로 운영하기 위해 국군사관학교가 있는 가까운 지역, 충청권에 장소를 선정할 예정”이라고 덧붙였다.

구체적인 이전지는 관련 법안이 국회를 통과한 뒤 국방부가 여러 지역을 검토해 정할 계획이다.