겨울철 폭설로 부산 광안대교가 얼어붙는 상황에 대비해 부산시설공단과 유관기관이 합동 제설훈련에 나섰다.

18일 부산시설공단에 따르면 공단은 전날 광안대교 일원에서 부산시 자연재난과와 인근 6개 구·군 관계자 등 100여명이 참여한 가운데 대설 대비 합동 제설훈련을 실시했다.

▲지난 17일 부산 광안대교에서 부산시설공단과 유관기관 관계자들이 겨울철 폭설에 대비한 합동 제설훈련을 실시하고 있다. ⓒ부산시설공단

이번 훈련은 폭설로 광안대교 노면이 결빙되는 상황을 가정해 초기 대응 능력을 높이고 기관 간 협력체계를 점검하기 위해 마련됐다.

훈련에서는 재난상황 전파를 시작으로 제설차와 살포기를 활용한 장비 제설, 인력을 동원한 수작업 제설 등을 진행했다. 실제 폭설 발생 시 신속하게 장비와 인력을 투입할 수 있도록 대응 절차도 확인했다.

특히 공단 교량·도로 관리부서뿐 아니라 인근 6개 구·군이 함께 참여해 기관별 역할을 점검하고 긴급상황에 대비한 협조체계를 강화했다.

임재선 부산시설공단 이사장 직무대행은 "겨울철 폭설과 도로 결빙은 시민 안전과 직결되는 만큼 사전 준비와 신속한 초기 대응이 무엇보다 중요하다"며 "제설장비 점검과 실전형 훈련, 유관기관 협력을 강화해 시민들이 안심하고 광안대교를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.