2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞두고 부산·울산 교육당국이 인공지능(AI) 부정행위 차단을 위한 대응을 강화하는 가운데 수험생들 사이에서는 강화된 검사에 대한 부담도 나타나고 있다.

18일 부산·울산교육청과 교육계에 따르면 19일 치러지는 수능에 부산 2만9181명, 울산 1만1246명이 응시한다. 양 지역 교육당국은 스마트안경 등 첨단기기를 이용한 부정행위를 막기 위해 시험장별 대응체계를 마련했다.

▲한성숙 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 수능시험 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문을 발표하고 있다. ⓒ연합뉴스

부산시교육청은 64개 시험장에 스마트안경 판별 전담요원을 배치하고 실물 기기를 활용한 사전 연수도 실시했다. 울산시교육청은 28개 시험장에서 전담요원과 정밀 탐지 장비, 교육청 종합상황실을 연계한 3중 대응체계를 가동한다.

논란은 최근 세무사 시험에서 초소형 카메라와 AI를 활용한 부정행위가 알려지면서 불거졌다. 수능에서도 유사한 수법이 악용될 수 있다는 우려가 커졌고 시험 연기를 요구하는 목소리까지 나왔다.

지역 수험생과 학부모들의 반응도 복잡하다. 부산에서는 스마트안경으로 오해받지 않으려고 뿔테 안경을 무테로 바꾸려는 수험생과 자녀에게 단추 없는 옷을 입히겠다는 학부모의 반응이 나왔다. 울산에서도 성실하게 준비한 수험생들이 부정행위로 피해를 볼 수 있다는 우려와 함께 첨단기기의 적발 가능성에 대한 의문이 제기됐다.

교사들의 부담도 쟁점이다. 부산교사노조는 부정행위 판별과 검사 책임이 감독 교사들에게 집중돼 민원이나 분쟁으로 이어질 수 있다고 지적했다. 울산교사노조 역시 첨단기기 부정행위에 대한 사전 대책이 부족했다며 전문적인 탐지 수단과 감독 교사 보호를 요구했다.

정부는 전날 수능을 예정대로 시행하되 전국 시험장에 감독 인력 8400여명을 추가 투입한다고 발표했다. 1교시 시작 전 안경을 전수검사하고 매 교시 착용 상태를 확인하며 옷깃·소매 점검과 단추 스티커 부착 등 검사도 강화한다.

부산에서는 이날 오전 10시부터 수험표를 교부하고 오후 2시 시험장별 예비소집을 진행한다. 울산도 오전 10시부터 원서 접수처에서 수험표와 수험생 유의사항을 안내한다. 양 교육청은 예비소집을 통해 전자기기 반입 금지 등 시험장 준수사항을 안내하고 19일 수능을 시행할 예정이다.