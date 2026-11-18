2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 19일 부산과 울산의 아침 기온이 전날보다 크게 떨어지면서 수험생들의 등굣길에 초겨울 추위가 찾아올 전망이다.

18일 부산지방기상청에 따르면 수능 당일 아침 최저기온은 부산 3도, 울산 1도로 예상된다. 낮 최고기온도 부산 10도, 울산 9도에 머물겠으며 두 지역 모두 대체로 맑은 날씨를 보이겠다.

▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 수험생 선배를 응원하는 메시지를 게시판에 붙이고 있다. ⓒ연합뉴스

특히 이날 오후부터 북서쪽 찬 공기가 남하하면서 19일 아침 기온은 전날보다 8~9도가량 떨어지겠다. 수험생 입실 시간대에는 바람도 강하게 불어 체감온도는 실제 기온보다 더 낮을 것으로 예상된다.

부산과 울산은 비나 눈에 따른 시험장 이동 불편은 크지 않을 것으로 보인다. 다만 일부 경남 내륙에서는 기온이 영하권까지 떨어지고 도로 살얼음이 나타날 가능성이 있어 교통안전에 주의가 필요하다.

기상청은 급격한 기온 변화에 대비해 건강관리에 유의할 것을 당부했다. 수험생들은 시험장 이동 시 방한용품을 준비하고 난방이 가동되는 시험실에서는 체온을 조절할 수 있도록 얇은 옷을 여러 겹 입는 것이 좋다.

기상청은 수능 수험생과 학부모를 위해 시험장별 기상정보를 제공하고 있다. 기상청 날씨누리에서 시험장 학교명을 검색하면 해당 지역의 기온과 날씨, 기상특보 등을 확인할 수 있다.