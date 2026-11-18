강원특별자치도가 17일 경기도 양주시 경기섬유종합지원센터 컨벤션홀에서 경기 북부권 출향도민회를 대상으로 제2차 권역별 찾아가는 도정 설명회를 열었다.

이번 설명회는 9월 영남권에 이어 두 번째로 열렸다.

▲경기 북부권 출향도민회 강원도정 설명회. ⓒ강원특별자치도

전국 출향도민회를 직접 찾아 도정 주요 현안을 공유하고 협력과 화합을 다지기 위해 기획했다.

행사에는 고양·김포·남양주·동두천·양주·연천·은평구·의정부·포천 9개 도민회 회원 120여 명이 참석했다.

이날 설명회는 민선 9기 도정 비전 소개를 시작으로 강원특별법, 고향사랑기부제, 올해 3월 전면 시행한 통합돌봄 등 주요 정책을 안내했다.

이어 강원 발전과 도민회 활성화 방안을 두고 자유롭게 의견을 나누며 교류했다.

경기 북부권 강원특별자치도민회는 매년 고향 방문 행사, 재해·재난 성금 기탁 등으로 고향 발전에 힘을 보태고 있으며 거주 지역에서도 나눔·봉사를 꾸준히 실천하고 있다.

강원특별자치도는 앞으로도 권역별 찾아가는 설명회를 열어 출향도민 화합과 도민회 활동이 실질적인 도정 참여로 이어지도록 소통과 협력을 이어가기로 했다.