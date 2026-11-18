전남광주통합특별시가 수천만 원에서 수억 원에 이르는 지방세를 내지 않은 고액·상습 체납자들의 명단을 전격 공개했다.

광주특별시는 18일 개인 437명과 법인 383곳의 명단을 시 누리집과 전국 지방세 정보시스템인 위택스에 게시했다. 이들의 총 체납액은 356억 원에 달한다.

이번 명단은 옛 전라남도와 광주광역시의 공개 대상자를 합산한 것으로, 공개된 체납자 중 최고액은 9억 4900여만 원에 이르는 것으로 나타났다. 이와 별도로 세외수입 고액·상습체납자 명단(개인 121명, 법인 35곳, 체납액 69억 원)도 별도 공개했다.

명단 공개 대상은 올해 1월 1일 기준으로 체납 발생일로부터 1년이 지나고, 체납액이 1000만 원 이상인 체납자다. 지방세징수법에 따라 공개되는 정보는 체납자의 성명·상호(법인명), 나이, 직업, 주소, 체납액의 종류와 액수 등이다.

▲15일 2026년 하반기 체납차량 번호판 합동 단속에서 광주 지역 체납 차량의 번호판을 영치하고 있다.2026.10.15ⓒ전남광주통합특별시

개인 최고액 체납자는 광산구에 거주하는 김모씨로 납기일이 2023년까지인 취득세 등 5억2200만원을 내지 않았다.

같은 주소지로 등록된 권모씨 역시 취득세 등 5억1900만원을 체납해 2위를 기록했다.

법인의 경우 영암소재 ㈜케이삼흥이 지방소득세 등 66건 총 7억9900만원을 체납했다.

지방행정제재·부과금 고액·상습 체납자 명단 중 최고액은 광산구 소재 (유)에스제이세정하우징이 광역교통시설부담금 등으로 9억4900만원을 체납했다.

통합특별시는 명단 공개에 앞서 지난 6개월간 대상자들에게 사전 통지를 통해 납부 및 소명 기회를 부여했다. 이 과정에서 체납액의 50% 이상을 납부했거나, 불복 청구 소송이 진행 중인 경우는 지방세심의위원회 심의를 거쳐 명단에서 제외됐다.

김대중 재무과장은 "명단 공개는 성실하게 세금을 납부하는 대다수 시민과의 형평성을 높이기 위한 강력한 행정 조치"라며 "명단 공개가 실질적인 납부로 이어질 수 있도록 시·구·군과 협력해 체납액 징수에 모든 행정력을 동원하겠다"고 말했다.

공개된 명단은 전남광주통합특별시 누리집과 위택스 '고액체납자 명단공개' 메뉴에서 확인할 수 있다.