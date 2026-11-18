태백시의회(의장 고재창)가 18일 복지정책과·스포츠과·공사과·문화관광과·태백시문화재단을 대상으로 의원간담회를 열고 태백시 참전유공자 지원에 관한 조례 일부개정조례안 등 6건을 논의했다.
고재창 의장은 참전유공자 지원 조례 일부개정조례안과 관련해 "지난해 12월 의원발의로 조례를 제정한 지 1년도 지나지 않아 수당을 상향하는 개정안을 낸 데 의문이 든다"며 "지난해 예산안 심의 당시 의회의 증액 요청에 집행부가 동의하지 않아 조례에 규정한 만큼 수당을 지급하지 못했다"고 지적했다.
사회복지시설 종사자 복지포인트에 대해서는 인근 시·군과 유사한 수준으로 맞추되 사전 의회 협의와 근거에 따른 예산 편성을 당부했다.
이경옥 부의장은 사회복지시설 종사자 복지포인트와 관련해 시 재정 여건을 고려한 점진적 인상을 요청했다.
홍지영 의원은 복지포인트 지원 기준을 6개월 미만 근무자로 확대하고 향후 30만 원까지 상향하는 방안을 검토해 달라고 주문했다.
제34회 태백산 눈축제 기본계획에 대한 질타도 이어졌다.
정연태 의원은 "눈 조각 행사 확대 계획을 세웠지만 물가 상승분을 고려하면 예산이 늘지 않았고 계획도 부실하다"며 자료 보완 후 재보고를 요구했다.
이석형 의원은 "지난 축제 때 음식물 위생 관련 사고가 발생한 만큼 이번에는 노점상 관리를 상가에만 맡기지 말고 재단에서도 직접 점검하라"고 강조했다.
2027년 태백시문화재단 출연 동의안과 관련해 남궁증 의원은 이사장 예산의 성격(봉급·수당·활동비)을 명확히 구분해 과목명을 정비하라고 지적했다.
박영식 의원은 "태백시 업체도 충분히 콘서트를 운영할 수 있는데 굳이 외지 업체를 이용했는지 의문"이라며 지역업체 우선 활용을 주문했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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