태백시의회(의장 고재창)가 18일 복지정책과·스포츠과·공사과·문화관광과·태백시문화재단을 대상으로 의원간담회를 열고 태백시 참전유공자 지원에 관한 조례 일부개정조례안 등 6건을 논의했다.

고재창 의장은 참전유공자 지원 조례 일부개정조례안과 관련해 "지난해 12월 의원발의로 조례를 제정한 지 1년도 지나지 않아 수당을 상향하는 개정안을 낸 데 의문이 든다"며 "지난해 예산안 심의 당시 의회의 증액 요청에 집행부가 동의하지 않아 조례에 규정한 만큼 수당을 지급하지 못했다"고 지적했다.

▲태백시의회 의원간담회. ⓒ태백시의회

사회복지시설 종사자 복지포인트에 대해서는 인근 시·군과 유사한 수준으로 맞추되 사전 의회 협의와 근거에 따른 예산 편성을 당부했다.

이경옥 부의장은 사회복지시설 종사자 복지포인트와 관련해 시 재정 여건을 고려한 점진적 인상을 요청했다.

홍지영 의원은 복지포인트 지원 기준을 6개월 미만 근무자로 확대하고 향후 30만 원까지 상향하는 방안을 검토해 달라고 주문했다.

▲태백시의회 의원간담회. ⓒ태백시의회

제34회 태백산 눈축제 기본계획에 대한 질타도 이어졌다.

정연태 의원은 "눈 조각 행사 확대 계획을 세웠지만 물가 상승분을 고려하면 예산이 늘지 않았고 계획도 부실하다"며 자료 보완 후 재보고를 요구했다.

이석형 의원은 "지난 축제 때 음식물 위생 관련 사고가 발생한 만큼 이번에는 노점상 관리를 상가에만 맡기지 말고 재단에서도 직접 점검하라"고 강조했다.

▲태백시의회 의원간담회. ⓒ태백시의회

2027년 태백시문화재단 출연 동의안과 관련해 남궁증 의원은 이사장 예산의 성격(봉급·수당·활동비)을 명확히 구분해 과목명을 정비하라고 지적했다.

박영식 의원은 "태백시 업체도 충분히 콘서트를 운영할 수 있는데 굳이 외지 업체를 이용했는지 의문"이라며 지역업체 우선 활용을 주문했다.