김상욱 울산시장이 자치구 재정지원 확대와 시민 체감형 복지·교통 정책을 앞세워 내년도 울산시정의 청사진을 제시했다.

18일 울산시에 따르면 김 시장은 이날 울산시의회 제269회 제2차 정례회 본회의 시정연설에서 올해보다 3461억원(6.1%) 늘어난 5조9907억원 규모의 2027년도 예산안을 설명하며 민생 안정과 산업 경쟁력 강화를 강조했다.

▲김상욱 울산시장이 18일 울산시의회 제269회 제2차 정례회 본회의에서 2027년도 예산안에 대한 시정연설을 하고 있다.ⓒ울산시의회

가장 눈에 띄는 변화는 자치구 재정지원 확대다. 울산시는 조정교부금 교부율을 20%에서 24%로 높여 중구·남구·동구·북구 등 4개 자치구에 올해보다 869억원 늘어난 3769억원을 지원할 계획이다. 지역 현안을 자치구가 보다 자율적으로 해결하도록 재정 기반을 넓히겠다는 취지다.

시민 생활과 직결된 지원도 강화한다. 13~18세 청소년에게 시내버스 요금의 절반을 환급하는 제도를 추진하고, 혼인지원금과 아이맞이지원금 등 결혼·출산 지원에 169억원을 편성했다. 필수의료와 어르신·장애인 통합돌봄도 확대한다.

대중교통 운영체계 개편에도 나선다. 시내버스 공영제 도입과 울산교통공사 설립을 위한 타당성 검토와 공론화를 거쳐 일부 노선부터 단계적으로 공공 운영을 준비한다는 구상이다.

산업 분야에서는 조선·자동차·석유화학에 특화된 인공지능(AI) 기술개발과 실증을 추진한다. 남신항 에너지허브 2단계와 부유식 해상풍력 등 미래 에너지산업을 육성하고, 2028 울산국제정원박람회와 부산·경남 공동 2038 아시안게임 유치도 추진한다.

김 시장은 예산 심의 과정에서 시의회의 의견을 충분히 듣고 설명하겠다며 협력을 요청했다. 이번 예산안은 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 12월 11일 최종 의결될 예정이다.