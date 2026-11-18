변호사들이 'AI를 이용한 부정행위로 법학적성시험(LEET) 만점을 받았다'는 의혹에 휩싸인 이진우 씨를 고발했다.

새로운 미래를 위한 청년변호사 모임은 18일 이 씨를 공무집행방해, 업무방해, 공문서 변조 등 혐의로 이 씨를 경찰에 고발했다.

대표 고발인인 방민우 변호사는 이날 관악경찰서에서 기자들과 만나 “이 씨에게 생명과학 Ⅱ 과외를 해준 분에게 제보를 받아 고발하게 됐다”며 “이 씨에게 기초지식이 없어 1시간 동안 그림을 글로 옮겨 설명하는 과외를 했다고 한다”고 밝혔다.

고발인들은 그림을 글로 옮겨달라는 이 씨 요구가 시각 자료를 명령어로 바꿔 AI에 입력하기 위한 준비였다고 주장했다. 이후 이 씨는 2026년 수능에서 전 영역 1등급을 받고 서울대 치의학과에 입학했다. 나아가 고발인들은 이 씨가 지난 7월 리트 시험에서 만점을 받을 때도 비슷한 수법으로 부정한 답안을 제출했을 것이라고 주장했다.

또 한차례 이름을 개명한 이 씨가 개명 전 받은 성적표에서 이름을 지우고 새 이름을 합성한 데 대해 공문서 변조 혐의를 적용할 수 있다고 주장했다.

방 변호사는 "강제 수사로 금융 거래 내역을 확인해서 부정행위 관련 물품 구매 내역을 확인하고 명의자의 휴대폰 통신 기록이 시험에 사용됐는지도 확인해야 한다"고 했다.

이 씨는 부정행위 의혹을 부정하고 있다. 이 씨는 의혹을 불식하기 위해 오는 19일 수능에서 국어 문제지가 공개되면 문제 풀이와 채점 과정을 생중계하겠다고 밝혔다.