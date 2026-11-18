춘천시(시장 육동한)가 18일 국제원예생산자협회에 '2032 춘천국제정원박람회' 개최 의사를 공식 전달하며 유치 활동에 본격적으로 나섰다.

현준태 춘천시 부시장은 이날 2028 울산국제정원박람회 현지실사를 위해 울산을 방문한 국제원예생산자협회 대표단을 만나 개최 의사를 밝히고 춘천의 정원도시 비전과 추진계획을 설명했다.

▲2028 울산국제정원박람회 현지 실사. ⓒ춘천시

국제정원박람회 개최를 위해서는 협회의 승인이 필수적이다.

춘천시는 의암호와 상중도 일대 수변 생태자원을 활용해 2032년 약 70㏊ 규모 박람회장을 조성하고 10개국 이상이 참가해 관람객 400만 명을 유치한다는 목표를 제시했다.

상중도·하중도(생태·산업 거점), 옛 캠프페이지·춘천역 일대(도시재생 거점), 서면 일대(문화·환경 거점)를 정원길과 물길로 연결해 호수와 도심을 하나의 정원으로 묶는 차별화 구상도 강조했다.

춘천마임축제 등 문화·관광 자원, 수도권 접근성, 향후 확충될 철도 교통망도 강점으로 내세웠다.

▲2028 울산국제정원박람회 현지 실사. ⓒ춘천시

춘천시는 기본계획 수립과 타당성 검토를 거쳐 내년 11월 협회에 개최계획서를 제출하고 정부 국제행사 승인 신청을 진행해 2028년 최종 승인을 받을 계획이다.

그동안 호수지방정원과 국립정원소재센터 등 기반을 다져왔으며 총사업비 100억 원 규모의 정원도시 조성사업과 2027년 대한민국 정원산업박람회도 추진 중이다.

현준태 춘천시 부시장은 "춘천은 소양호, 의암호, 춘천호 등 세 호수를 품은 도시로 호수와 도시가 하나 되는 차별화된 박람회를 준비하고 있다"며 "2032년 국제정원박람회를 유치해 대한민국을 대표하는 정원도시로 자리매김하도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.