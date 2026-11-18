태백시(시장 이상호)는 장성중앙시장 주차환경 개선사업의 2027년도 국비 4억 1200만 원을 추가 확보해 총사업비에 필요한 국비 33억 원 전액을 확보했다고 18일 밝혔다.

장성중앙시장 주차환경 개선사업은 전통시장 이용객의 주차 불편을 덜고 접근성을 높이기 위해 2024년부터 2027년까지 총사업비 55억 원을 투입해 약 50면 규모의 주차타워를 신축하는 사업이다.

▲장성중앙시장 주차타워 조감도. ⓒ태백시

신축 주차타워는 연면적 약 1776㎡ 규모의 지상 2층 3단 철골 구조로 조성된다.

태백시는 그간 국비 28억 8800만 원을 확보한 데 이어 이번에 2027년도 국비 4억 1200만 원을 추가로 따내며 계획했던 국비 재원을 모두 채웠다.

이에 따라 안정적인 재정 기반을 바탕으로 사업 추진에 한층 속도가 붙을 전망이다.

현재 시는 올해 10월부터 내년 2월까지 기존 건축물 해체 허가와 철거 공사를 진행 중이다.

이후 본공사에 착수해 2027년까지 사업을 마칠 계획이다.

준공과 운영 준비를 거쳐 2028년부터 본격 운영에 들어간다.

사업이 마무리되면 장성중앙시장을 찾는 방문객의 주차 편의가 크게 개선되어 전통시장 이용 활성화와 주변 상권 회복에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

태백시 관계자는 "이번 국비 전액 확보로 사업 추진에 탄력이 붙었다"며 "차질 없는 공사 마무리로 시민과 방문객이 편리하게 전통시장을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.