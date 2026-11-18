대구광역시 주최로 2027년 2월 28일 국채보상운동기념공원 및 대구 도심 일원에서 개최되는 대구마라톤에는 엘리트 선수와 마스터즈 참가자 3만 2천여 명이 참가할 것으로 추산된다.

이는 당초 참가 규모 기존 4만 명에서 3만 2천 명으로 조정된 숫자로, 출발·도착지를 기존 대구스타디움에서 국채보상운동기념공원으로 변경하고, 코스를 도심 순환형으로 전면 개편한데 따른 것이다.

또 출발 시간도 오전 9시에서 8시로 앞당기는 등 참가자 안전 확보와 시민 불편 최소화에 중점을 뒀기 때문이라는 분석이다.

이 같은 결정은 대구시가 내년 대회에 시민 설문조사 결과를 반영한 것으로 풀이된다.

대구광역시는 18일 오후 3시 행정부시장 주재로 ‘2027대구마라톤 추진상황 보고회’를 개최하고 교통·안전대책과 대회 운영 등 분야별 준비 상황을 종합적으로 점검했다.

마스터즈 참가 접수는 높은 관심 속에 조기 마감됐다. 지난 10월 12일 풀코스 1만 3천 명 모집이 3시간 만에 마감됐으며, 10월 26일 10km 및 건강달리기 1만 4천 명 모집도 50분 만에 마감됐다.

대구시는 취소 및 미결제로 발생하는 잔여분에 대해 추가 모집을 실시해 미처 신청하지 못한 희망자에게 추가 접수 기회를 줄 계획이다.

엘리트 부문에서는 남자 2시간 4분대 기록 진입을 목표로 세계 정상급 선수 초청을 협의 중이며, 내년 1월까지 선수 구성을 마무리할 예정이다.

도심에서 대회가 열리는 만큼 교통 혼잡과 시민 불편을 최소화하기 위해 구간별 교통 통제와 우회도로를 확보하고, 종목별 집결지를 분산 배치해 출발 전 인파 밀집을 낮출 계획이다.

대회 당일에는 시청 동인청사 7층 재난안전대책본부에 종합상황실을 설치하고, 집결지와 마라톤 코스 41개 지점의 CCTV를 활용해 경기 진행 상황과 교통 통제, 참가자 안전 등을 실시간으로 모니터링한다. 긴급상황 발생 시 신속 대응을 위해 경찰·소방 등과 협조체계를 구축한다.

대회와 연계한 부대행사도 마련된다. 동성로 일원에서는 스포츠 산업전을 개최해 스포츠용품 전시·판매, 먹거리 부스, 참가자 편의서비스 등 다양한 콘텐츠를 제공할 예정이다.

이와 함께 대구시는 대구시 홈페이지와 SNS, 민간 전광판 등 다양한 홍보매체를 활용해 대회 개최와 교통통제 사항을 사전에 집중 안내하고, 시민들의 이해와 협조를 구할 계획이다.

심영재 대구시 행정부시장은 “2027대구마라톤은 대구 도심에서 새롭게 출발하는 뜻깊은 대회인 만큼, 참가자 안전과 시민 불편 최소화를 최우선으로 준비하고 있다”며 “관계기관과 긴밀히 협력해 세계적인 기록 경쟁력을 갖춘 안전한 국제마라톤대회가 되도록 준비하겠다”고 말했다.