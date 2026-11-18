태백시(시장 이상호)는 17일 한국전력공사 태백지사(지사장 백영현)와 '청정 스마트 축산 산업단지 조성'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 장성광업소 폐광에 따른 지역경제 위축에 대응하고 새로운 성장동력을 확보하기 위해 추진 중인 청정 스마트 축산 산업단지에 안정적인 전력 공급 기반을 적기에 구축하고자 마련됐다.

▲청정 스마트 축산 산업단지 조성 업무협약. ⓒ태백시

청정 스마트 축산 산업단지는 농림축산식품부·강원특별자치도·태백시·민간이 함께 참여해 폐광지역의 산업구조 전환을 이끄는 핵심 사업이다.

협약에 따라 양 기관은 산업단지 조성을 위한 긴밀한 협력체계를 구축하고 전력 인프라 확보에 나선다.

▲청정 스마트 축산 산업단지 조성 업무협약. ⓒ태백시

주요 내용은 전력인입선로 제원 및 설치계획 협의, 선로 구축 추진 일정 점검, 지역 규제·민원 해소를 위한 행정적 지원, 사업 관련 정보 공유 등이다.

필요시 실무위원회를 구성해 지속적인 협력을 이어갈 방침이다.

이상호 태백시장은 "이번 협약은 폐광 이후 태백의 새로운 성장동력이 될 청정 스마트 축산 산단의 첫 단추를 꿴 것"이라며 "한전 태백지사와 긴밀히 협력해 전력 인프라를 차질 없이 구축하고 지역경제 활성화를 반드시 이뤄내겠다"고 말했다.