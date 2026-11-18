경북 문경시 문경읍이 지속적인 인구 감소를 보이다 마침내 인구 증가라는 반가운 소식을 전하면서 기대를 모으고 있다.

문경시에 따르면 11월 16일 기준 문경읍 인구는 6천499명으로, 지난 해 6천487명보다 12명 늘어났다.

이는 산술적으로는 12명이나 출생, 사망 등 자연감소에 따른 인구를 제외하면 총 92명이 증가한 것으로 분석됐다.

특히 출생아 수 증가와 사망자 수 감소 등 인구 자연감소 측면에서도 긍정적인 변화가 나타나 지역 인구 회복에 대한 기대감을 높이고 있다.

이러한 증가 요인에는 문경읍의 우수한 교통 접근성과 쾌적한 정주 여건도 한 원인이라는 평가다.

지난 2024년 중부내륙선 철도 개통으로 문경역에서 판교역까지 KTX 고속철을 통해 약 1시간 30분 만에 이동할 수 있게 되면서 수도권 접근성이 크게 개선됐다.

향후 수서역까지 고속철이 개통되면 서울 강남권을 비롯한 수도권 주요 지역과 접근성이 더욱 개선될 것으로 기대된다.

이와 함께 문경새재를 비롯한 풍부한 관광자원과 청정한 자연환경, 지역 특유의 따뜻한 공동체 분위기도 문경읍의 인구 유입 경쟁력을 높이는 한 요소라고 입을 모으고 있다.

김재선 문경읍장은 “인구 감소라는 어려운 여건 속에서 신규 파크골프장 조성, 석화산둘레길, 북부권육아종합지원센터 등 문경시의 다양한 사업이 효과적으로 투자돼 정주여건이 개선되고 감홍사과등 농가의 고소득 기반으로 귀농과 귀촌이 이어지는 등 문경읍 인구가 증가세로 돌아선 것을 매우 뜻깊은 일”이라며 “앞으로도 편리한 교통환경과 지역의 다양한 강점을 적극 활용하고, 주민들이 살기 좋은 정주 여건을 만들어 더 많은 사람들이 찾아오고 정착하고 싶은 문경읍을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.