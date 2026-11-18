▲크리스마스날인 25일 광주 동구 한 거리에서 눈이 쏟아지고 있다.2025.12.25ⓒ프레시안(김보현)

2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 오는 19일 전남광주는 아침 기온이 최저 2도까지 떨어지고 새벽부터 곳곳에 비나 눈이 예보돼 수험생들이 시험장으로 향하는 길에 첫눈이 내릴 것으로 관측됐다.

18일 기상청에 따르면 수능 당일 전남광주의 아침 최저기온은 전날보다 4~6도 떨어져 2~7도로 예보됐다. 낮 최고기온도 평년보다 낮은 6~10도로 예상된다.

또한 전남광주 대부분 지역에서 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불어 체감온도는 더 낮을 전망이다.

전남광주 주요 지역 아침 최저기온은 ▲곡성 2도 ▲구례 2도 ▲나주 3도 ▲광주 4도 ▲여수 5도 ▲목포 6도 ▲신안 7도로 예보됐다.

낮 최고기온은 ▲곡성 6도 ▲나주 7도 ▲광주 7도 ▲구례 8도 ▲목포 8도 ▲여수 9도 ▲완도 10도로 예상된다.

눈은 곡성·구례·담양을 중심으로 오전부터 내릴 전망이며, 시험이 끝난 뒤인 저녁에는 광주 도심과 전남 북부에도 눈이 내리는 곳이 있을 것으로 내다봤다. 19일부터 내리는 눈은 20일까지 이어져 최대 5cm의 적설량이 예상됐다.

기상청은 "비나 눈이 내리는 곳은 시야가 짧아지고 산지 도로에는 살얼음이 생길 수 있다며 차량 간 안전거리를 확보하고 속도를 줄여 운행해야 한다"고 당부했다.