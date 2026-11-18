대구광역시 서문주차장, 칠성공영주차장, 팔달신시장주차장 등 전통시장 공영주차장 3개소에 실시간 빈자리 안내 서비스 구축이 완료돼 시스템 시범운영에 들어갔다.

대구시는 시범 운영을 통해 기능을 면밀히 점검하고 서비스 안정성을 확보한 뒤, 미비점을 보완해 2027년부터 본격 운영할 계획이다.

이에 따라 주차장 내 천장형 초음파 센서를 활용해 주차면별 실시간 주차 정보를 수집하고, 주차 현황판과 도로전광표지판(VMS)을 통해 빈 주차면 정보를 안내해줌으로써 방문객의 주차 편의와 시장 접근성이 높아질 것으로 보인다.

특히 시민들은 형후 전통시장 방문 전이나 이동 중에도 주차 가능 여부를 쉽게 확인할 수 있게 됐다.

또 수집된 주차면 정보를 대구시 통합주차정보시스템과 연계해 시민들에게 보다 정확하고 신속한 주차 정보를 제공한다.

이번 서비스는 지난 2025년 과학기술정보통신부의 ‘스마트빌리지 보급 및 확산 사업’ 공모에 선정돼 총사업비 10억 원(국비 7억 원, 시비 3억 원)을 투입, 대구시 전통시장 주변 공영주차장에 처음으로 이 서비스를 구축했다.

허주영 대구시 교통국장은 “전통시장 공영주차장 실시간 빈자리 안내 서비스 구축으로 시민들이 주차 가능 여부를 보다 편리하게 확인할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 스마트 주차 인프라를 지속적으로 확충해 시민들의 주차 편의를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.