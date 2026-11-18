이상호 태백시장은 17일 이진호 한국원자력환경공단 이사장과 면담을 갖고 연구용 지하연구시설(태백 URL)의 차질 없는 구축과 지역상생 협력 방안을 논의했다.

이번 면담은 지난 2월 양 기관이 체결한 상호협력 업무협약의 이행 상황을 점검하고 사업 성과가 지역경제와 주민 생활에 실질적인 혜택으로 이어지도록 구체적인 방안을 모색하기 위해 열렸다.

▲이진호 한국원자력환경공단 이사장과 면담하는 이상호 태백시장(오른쪽). ⓒ태백시

이상호 시장은 이날 태백 URL의 성공적인 조성과 지역상생 발전을 위한 6대 핵심 건의사항을 공단 측에 전달했다.

주요 건의 내용은 상호협의체 운영, 사업 추진 시 태백시 의견 반영 및 공유, 지역업체 우선구매·참여 확대, 국유림·산지 이용 제도개선, 기반조성·운영계획 내 지역협력 과제 구체화, 주민소통 및 지역상생 복합공간 조성 등이다.

태백시는 협력의 실효성을 높이기 위해 기관장급 분기별 회의와 본부장급 격월 회의를 정례화하고 실무협의를 통해 후속 조치를 지속적으로 점검하기로 제안했다.

또 2027년 기반조성계획과 2029년 운영계획에 지역인재 양성, 연구기관·기업 유치, 일자리 창출 과제를 반영하고 계획 수립 과정에서 태백시와 사전협의할 것을 요청했다.

이를 위해 2027년 1~2월 중 양 기관이 참여하는 지역협력과제 발굴 공동 포럼도 제안했다.

▲태백시 찾은 이진호 한국원자력환경공단 이사장(오른쪽). ⓒ태백시

태백시는 주민들이 일상에서 혜택을 누릴 수 있는 지역상생 복합공간의 조기 조성도 강조했다.

국제규격 수영장, 다이빙풀, 예식장 등 체육·문화시설 확충을 바라는 주민 의견을 전달하고 컨벤션 기능을 갖춘 다목적 복합시설을 기본계획에 반영해 줄 것을 요청했다.

특히 전체 연구시설 준공에 앞서 해당 복합시설을 우선 착공하고 조기에 운영해 주민 편의 증진과 방문객 유입을 이끌어내자고 건의했다.

이상호 태백시장은 "태백 URL은 태백시가 추진 중인 2조 원대 미래 대체산업의 핵심 축이자 태백을 과학·청정에너지 도시로 도약시킬 중요한 국책사업"이라며 "사업 초기부터 공단과 긴밀히 협력해 대규모 국책사업의 성과가 지역업체 참여와 일자리 창출, 주민들이 체감하는 생활 인프라 확충으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이진호 한국원자력환경공단 이사장은 "태백시의 적극적인 행정 지원과 협력에 감사드린다"며 "제시된 지역상생 건의사항을 면밀히 검토해 태백 URL이 국가 기술개발의 거점이자 지역사회와 함께 성장하는 모범 사례가 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.