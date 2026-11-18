춘천시(시장 육동한)가 강원특별자치도 최초로 정부의 청년친화도시에 지정됐다.

육동한 춘천시장은 18일 정부서울청사에서 열린 청년친화도시 지정식에 참석한 뒤 춘천시청에서 언론브리핑을 열고 청년실험도시 춘천의 비전과 추진계획을 발표했다.

▲청년친화도시 지정 언론 브리핑. ⓒ춘천시

브리핑에는 박정한 춘천사회혁신센터장, 전창대 춘천시 청년미래보좌역, 이슬비 청년네트워크 생활문화복지 분과장이 함께했다.

국무조정실이 지정하는 청년친화도시는 청년의 정책 참여를 확대하고 일자리·주거·문화 환경을 조성하는 지방자치단체다.

▲청년친화도시 지정식. ⓒ춘천시

올해는 강원 춘천시, 경북 의성군, 전남 광양시가 선정돼 전국 청년친화도시는 모두 9곳으로 늘었다.

이번 지정으로 춘천시는 2027년부터 2031년까지 5년간 청년친화도시 지위를 유지하며 2년간 국비 5억 원을 포함해 총사업비 10억 원을 투입한다.

지난달 기준 춘천시 청년 인구(만 19세~45세)는 9만 3999명으로 전체 인구의 약 33%를 차지한다.

도내에서 청년 인구 비율이 가장 높은 춘천시는 그동안 교육·창업 기반을 다지고 청년네트워크와 통합플랫폼 C-HUB 등을 구축해 왔다.

▲청년친화도시 지정 언론 브리핑. ⓒ춘천시

춘천시는 내년부터 원도심, 대학가, 농촌 등 3대 생활권을 중심으로 도시혁신실험에 나선다.

원도심 빈 점포는 청년 창작자·프리랜서의 작업 공간으로 내어주고 대학가에서는 학생과 상인이 함께 골목 문화를 만든다.

농촌에서는 거주지를 옮기지 않고도 일과 생활을 경험하는 프로그램을 운영한다.

실험 분야는 창작, 음악, 문화예술, 지역 창업, 인공지능 등으로 폭넓게 구성했다.

또 청년시민·청년공무원·청년의원이 함께 일상 문제를 해결하는 청년랩을 운영해 실효성이 입증된 제안을 실제 시정에 반영하기로 했다.

장이 서지 않는 시장, 방학 중 대학 공간, 업무가 끝난 공공시설, 농촌 마을회관 등 기존 시설도 청년 활동 거점으로 개방하기로 했다.

육동한 춘천시장은 "2023년 실험도시 선포 이후 쌓아 온 노력이 청년친화도시 지정이라는 결실로 이어졌다"며 "처음부터 완벽하지 않아도 다시 해 볼 수 있는 도시이자 청년의 도전을 끝까지 응원하는 춘천시가 되겠다"고 말했다.