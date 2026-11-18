춘천시(시장 육동한)는 18일 후평일반산업단지에서 연구개발·기술지원·산학연 협력의 거점 역할을 수행할 바이오 융복합 산업화 지원센터 개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

바이오 융복합 산업화 지원센터는 지역 바이오기업의 성장 기반을 확충하고 기업과 전문기관의 협력을 강화하기 위해 조성했다.

▲바이오 융복합 산업화 지원센터 개관식. ⓒ춘천시

춘천시는 2020년부터 2025년까지 한강수계기금 187억 원과 시비 174억 원 등 총 361억 원을 투입해 친환경 청정사업으로 추진했다.

센터는 지하 1층부터 지상 6층까지 연면적 1만 1474㎡ 규모다.

기업 입주공간 53개 실을 갖췄다.

▲바이오 융복합 산업화 지원센터 개관식. ⓒ춘천시

운영은 춘천바이오산업진흥원이 맡았다.

내년 3월까지 바이오기업 8개 사가 입주할 예정이며 입주율은 72%를 기록했다.

한국산업단지공단 춘천지사 등 기업지원기관도 함께 입주해 연구개발과 사업화 지원을 연계하기로 했다.

▲바이오 융복합 산업화 지원센터 개관식. ⓒ춘천시

센터 내에는 체외진단의료기기 종합성능평가센터도 단계적으로 들어선다.

산업통상부 공모에 선정된 이 사업은 국비 150억 원을 포함해 총사업비 305억 원 규모로 2030년까지 진행한다.

한국AI의료헬스케어연구원, 강원대학교병원, 춘천바이오산업진흥원 등이 참여해 성능평가·기술지원·인허가·사업화를 수행하기로 했다.

▲바이오 융복합 산업화 지원센터 개관식. ⓒ춘천시

이를 통해 자체 시험·평가 시설이 부족한 중소·벤처기업의 부담을 줄이고 제품 개발부터 시장 진출까지 원스톱 지원 체계를 넓힌다.

춘천시는 그동안 구축한 체외진단산업화 플랫폼, 디지털 랩온어칩 플랫폼 등 기존 산업 기반과 이번 센터의 전문기관 역량을 연계해 기업 기술개발 성과가 실제 생산과 사업화로 이어지도록 돕기로 했다.

육동한 춘천시장은 "바이오 융복합 산업화 지원센터는 춘천이 축적해 온 바이오산업 역량을 한 단계 발전시키고 미래 산업으로 도약하기 위한 중요한 기반"이라며 "기업에는 성장의 기회를, 연구기관에는 협력의 장을 제공하고 춘천에는 새로운 산업과 일자리를 창출하는 실질적 산업화 거점으로 자리 잡도록 적극 지원하겠다"고 말했다.