강원특별자치도는 18일 강원연구원 대회의실에서 도내 18개 시군과 주택·건축 유관기관 관계자 110여 명이 참석한 가운데 2026년 도·시군 및 유관기관 합동 간담회를 열고 민선 9기 핵심 공약인 청년 채움 공공임대주택 1만 호 공급과 주거환경 개선 방안을 논의했다.

간담회에는 주택도시보증공사 강원지사, 한국토지주택공사(LH) 강원지역본부, 대한건축사협회 강원특별자치도건축사회, 대한주택건설협회 강원특별자치도회 등이 참여했다.

▲2026년 도·시군 및 유관기관 합동 간담회. ⓒ강원특별자치도

참석자들은 주택시장 여건과 정부 주택정책을 공유하고 지역 특성에 맞는 주택공급 방안, 노후 도심 재정비촉진사업 확대 등 주거정책 현안을 다뤘다.

강원특별자치도는 청년 주거 부담을 덜고 지역 정착 기반을 다지기 위해 청년 채움 공공임대주택 1만 호 공급 추진계획과 청년 전월세 대출이자 지원사업을 공유했다.

사업 개요와 대상자 선정 조건·추진 현황을 점검하고 신규사업 확대를 위한 시군과 유관기관의 협력 방안을 모색하기로 했다.

노후 도심 주거환경 개선을 위한 재정비촉진사업 발굴과 현장 애로사항 해결에도 힘을 모으기로 했다.

▲2026년 도·시군 및 유관기관 합동 간담회. ⓒ강원특별자치도

춘천·원주·강릉·화천 등 시군별 우수 정책 사례도 공유했다.

춘천시의 건축사협회 수수료 현실화 사례, 원주시의 주택공급 확대를 통한 시장 안정화 사례, 강릉시의 미분양 증가에 따른 주택시장 영향 분석, 화천군의 사내·신읍 신혼부부 특화단지 사례를 나누며 협력 기반을 다졌다.

김순하 강원특별자치도 건축과장은 "청년들이 안정적으로 정착할 수 있는 주거 기반을 마련하고 도민들이 체감하는 주거환경을 개선하려면 강원특별자치도와 18개 시군, 유관기관의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "기관별 경험과 역량을 모아 주거정책 실행력을 높이고 현장의 목소리를 정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.