강원특별자치도사회서비스원(원장 유만희)은 18일 강원특별자치도 여성가족연구원 강당에서 임직원이 참여한 가운데 2026년 성과 공유 및 우수사례 보고회를 열고 한 해 동안 추진한 주요 사업과 현장 성과를 공유했다.

보고회는 우수직원 표창과 ESG 경영 아이디어·우수사례 공모전 시상, ESG 실천 활동 우수기관·우수참여자 시상, 법인 슬로건 공모전 시상으로 문을 열었다.

▲2026년 성과 공유 및 우수사례 보고회. ⓒ강원특별자치도사회서비스원

이어 한 해의 주요 이슈를 담은 5대 뉴스 상영과 ESG 경영 아이디어·사회서비스 우수사례·강원 재난복지 사업 성과 발표가 이어졌다.

직원들이 직접 뽑은 법인 5대 뉴스에는 2026년 사회서비스원 경영평가 전국 1등, 통합돌봄 전문기관 지정, 보건복지부 공모사업 2026년 사회서비스 취약지 지원사업 선정, 위기아동·청년 공적 보호책임 강화 및 전담 조직 운영, 취약계층 노인·장애인 돌봄 지원 체계 운영 강화가 선정됐다.

우수사례 최우수상은 지역사회 맞춤 서비스 지원 부문에 응모한 강원특별자치도 지역사회서비스지원단(지역 농업 자원의 사회서비스 전환을 통한 신규 사업 개발)이 차지했다.

우수상은 서비스 사각지대 해소 부문에 참여한 아띠의 집(상처 입은 마음에 미소를, 신체에는 활력을)에 돌아갔다.

ESG 아이디어 공모전에서는 사회부문에 출품한 모두를 위한 한눈에 보는 강사서원이 우수상을 받았다.

유만희 강원특별자치도사회서비스원장은 "한 해 동안 각자의 자리에서 도민 삶의 질 향상과 사회서비스 발전을 위해 노력한 모든 직원에게 감사드린다"며 "성과공유회에서 나눈 우수 사례와 경험을 바탕으로 사회서비스 품질을 한층 더 높이겠다"고 말했다.