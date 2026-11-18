우상호 강원특별자치도지사는 18일 제350회 강원특별자치도의회 정례회에 출석해 9조 753억 원 규모의 2027년도 예산안에 대한 시정연설을 통해 내년도 도정 운영 방향을 밝혔다.

우상호 지사는 취임 이후 동해 AI 데이터센터, 고성 관광 투자, 춘천·강릉·원주 대기업 투자 협의 등을 언급하며 강원이 변방이 아닌 성장의 중심으로 도약하고 있다고 강조했다.

▲우상호 강원특별자치도지사. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도가 제출한 2027년도 예산안은 일반회계 8조 623억 원과 특별회계 1조 130억 원을 합쳐 총 9조 753억 원 규모다.

지방세 수입 감소 등 어려운 재정 여건 속에서도 지방채를 발행하지 않고 한정된 재원의 우선순위를 명확히 해 미래 성장동력 확보·민생경제 활성화·삶의 질 향상에 집중하기로 했다.

우선 청년 정주여건 개선과 첨단산업 생태계 조성에 342억 원을 편성했다.

청년중심 임대주택 공급(106억 원), 청년 월세·전세자금 대출이자 지원(99억 원), 신혼부부 주거 지원(22억 원)을 비롯해 동해안 수소 클러스터와 디지털헬스 등 첨단산업 육성에 100억 원을 투입한다.

민생경제 활성화 분야에는 1422억 원을 배정했다.

소상공인 이자 지원(132억 원)과 강원상품권 유통 및 전통시장 활성화(231억 원)와 함께 농어촌 기본소득에 751억 원을 투입해 지역경제에 활력을 불어넣을 방침이다.

도민 삶의 질 향상에는 1233억 원을 편성했다.

친환경 대중교통 및 기반시설 확충(320억 원), 생활체육시설 확충(254억 원), 장애인 자립 및 일자리 지원(192억 원), 의료·요양·돌봄 통합 지원체계 구축(119억 원) 등을 추진한다.

우상호 지사는 "2027년도 예산안이 도민의 일상을 지키고 강원의 미래를 여는 민선 9기 첫 실행 예산이 되도록 의원들의 깊은 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

한편 강원도는 2026년도 제3회 추가경정예산안을 함께 제출했다.