▲ 김미숙 작가ⓒ김미숙 작가

작은 점 하나가 모여 생명이 되고, 수많은 점이 모여 하나의 우주가 된다. 눈에 보이지 않는 바람의 흔적도, 빛이 머물다 사라진 순간도, 땅속에서 조용히 움트는 생명의 기운도 김미숙 작가의 화폭에서는 저마다의 생명력을 지닌 점으로 태어난다.

점 하나에는 어떤 이야기가 담겨 있을까. 김미숙(Ellie Kim) 작가는 오는 24일부터 29일까지 대구 수성아트피아 1전시실에서 제21회 개인전 ‘생성과 소멸(Creation and Dissolution)’을 개최한다. 이번 전시는 오랜 시간 작가가 천착해 온 생명과 존재에 대한 사유를 독창적인 점의 언어로 풀어낸 자리다.

전시장에 들어서면 가장 먼저 눈길을 끄는 것은 화면을 가득 채운 무수한 점들로서, 얼핏 단순한 반복처럼 보이지만, 그 안에는 자연을 오랫동안 관찰해 온 작가의 시선과 생명에 대한 깊은 이야기가 켜켜이 쌓여 있다.

특히 작가에게 점은 단순한 그림의 재료가 아니다.

하나의 점은 하나의 생명이자 존재의 시작으로, 서로 다른 점들이 만나고 연결돼 새로운 흐름을 만들어 내듯, 자연 속 모든 생명도 관계와 교감 속에서 서로 영향을 주고받으며 살아간다.

작가는 빛의 방향이 바뀌는 순간, 바람이 지나간 흔적, 땅속에서 이어지는 생명의 리듬처럼 쉽게 눈에 띄지 않는 자연의 움직임에 주목한다. 그리고 그 미세한 변화들을 반복되는 점으로 화면에 기록하며, 점들이 하나둘 쌓이면서 만들어 내는 형상은 단순한 이미지가 아니라 탄생과 소멸 사이를 지나온 시간의 흔적이 된다.

이번 전시의 중심 주제인 ‘생성과 소멸’은 끝과 시작이 맞닿아 있는 생명의 순환을 이야기한다.

이는 하나의 생명이 사라진 자리에 또 다른 생명이 움트고, 낙엽이 떨어진 나무가 다음 봄을 준비하듯 자연은 쉼 없이 새로운 시간을 만들어 가기에 작가에게 소멸은 모든 것이 끝나는 순간이 아니라 또 다른 생성으로 이어지는 과정이다.

특히 이번 작품에는 도심을 떠나 자연 속으로 작업실을 옮긴 이후 달라진 작가의 시선이 고스란히 담겼다. 자연과 가까이 생활하면서 계절의 변화와 생명의 움직임을 더욱 세밀하게 관찰하게 됐고, 이는 작품 세계를 한층 깊게 만드는 계기가 됐다.

작가는 자연의 풍경을 그대로 옮기는 데 그치지 않고, 그 안에 숨어 있는 생명의 질서와 보이지 않는 흐름을 자신만의 조형 언어로 표현한다. 반복되는 점의 집적과 연결은 결국 서로 다른 존재들이 하나의 세계를 이루며 살아가는 모습을 보여준다.

아울러 관람객에게도 생각할 거리를 던진다.

우리는 어디에서 시작됐으며, 어떻게 서로 연결돼 살아가는가. 그리고 하나의 끝은 정말 끝일까. 작품 앞에 서면 저마다의 삶과 인연, 지나온 시간들을 자연스럽게 떠올리게 된다.

김 작가는 개인전과 초대전을 포함해 지금까지 21차례 전시를 개최했으며, 런던 사치갤러리와 파리 루브르 카루젤, 뉴욕 갈라아트센터 등 국내외 무대에서 작품을 선보여 왔다.

2024년 파리 아틀리에 구스타브 갤러리 초대 개인전 ‘Symphonie’를 비롯해 상하이와 뉴욕 등에서도 활발한 작품 활동을 이어왔다.

이번 전시를 관통하는 메시지는 ‘Life Goes On(인생은 계속된다)’이다.

하나의 점이 사라져도 또 다른 점이 그 자리를 채우고, 하나의 계절이 끝나도 새로운 계절이 시작된다. 삶 역시 마찬가지다. 끝이라고 생각했던 순간이 새로운 출발이 되고, 소멸조차 또 다른 생명을 위한 자리가 된다.

수많은 점이 모여 하나의 작품을 완성하듯 우리의 삶도 수많은 순간과 만남이 모여 완성된다. 작가는 그 작은 점들을 통해 거대한 생명의 순환을 이야기하며, 관람객에게 조용하지만 깊은 울림을 전한다.

점 하나에서 시작된 이야기는 결국 우리 모두의 이야기로서, 생성과 소멸이 교차하는 자연의 시간 속에서 삶은 오늘도 묵묵히, 그리고 아름답게 계속되고 있다.