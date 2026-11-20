무소속 한동훈 의원은 20일 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진과 관련 "(민주당이) 문제삼고 있는 한덕수 전 국무총리에 대한 판결은 대법원이 12.3 계엄은 내란죄에 해당한다는 명확한 입장을 처음으로 보인 확정판결"이라며 "미쳐도 곱게 미치라"고 비난했다.

한 의원은 이날 오후 국회에서 기자들과 만나, 여당의 조 대법원장 탄핵 추진은 "국가기관의 권능을 중지시키기 위한 폭동에 준하는 내란 행위"이자 "민주공화정을 무너뜨리는 친위 쿠데타이자 내란"이라며 "민주당도 이 탄핵이 헌법재판소에서 받아들여질 가능성은 0%라는 걸 알 것"이라고 꼬집었다.

그는 "(헌재가) 받아들일 거라고 생각한다면 더 심각한 문제다. 그 사람은 아픈 사람"이라며 "민주당 정권이 하고 있는 탄핵은 도요토미 히데요시가 내부 불만을 잠재워보기 위해 임진왜란을 일으킨 것과 같다"고 주장했다.

한 의원은 또 국민의힘 원내대표를 지낸 추경호 대구시장이 지난 18일 '계엄 해제 표결 방해' 혐의 1심 재판에서 무죄를 선고받은 이후, 국민의힘 장동혁 대표가 사실상 당내 친한동훈계를 '내부 내란몰이 세력'으로 지칭하며 "엄정한 조치"를 예고한 데 대해서도 반발했다.

그는 "윤석열 전 대통령의 계엄이 내란죄에 해당한다는 것을 대법원이 명확하게 확인한 판결을 장 대표가 환영하면서 그런 얘기를 하는 것을 이해하기 어렵다"며 "과거에는 전혀 다른 행동을 하신 분들이 지금 와서 그렇게 말한다고 해서 진실과 상식이 바뀌지 않는다"고 했다.

이는 앞서 12.3 비상계엄 해제 표결 당시 찬성표를 던진 장 대표와 윤 전 대통령 탄핵안에 찬성한 안철수 의원 등을 겨냥한 말로 풀이된다. 안 의원 역시 장 대표에게 보조를 맞춰 "추 시장 재판에서 피아를 확실히 식별했다. 이제 당과 당원이 단죄할 시간"이라며 한 의원을 겨누고 있다.

이에 한 의원은 "제가 올바르게 행동했다는 점에 대해 지금도 자랑스럽진 않아도 다행스럽게 생각한다"며 자신을 당에서 제명 조치한 당 중앙윤리위원회 징계가 조작됐다는 현직 윤리위원의 최근 폭로 내용에 관해서는 "결국 그렇게 진실이 드러난 거 같다. 하나씩 바로잡혀지는 과정이라 생각하고, 잘 지켜보겠다"고 했다.