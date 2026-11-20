정동영 통일부 장관이 미셸 박 스틸 주한미국대사를 만난 데 이어 제이비어 브런슨 유엔군사령관 겸 주한미군사령관과 판문점에 동행했다. 통일부 장관이 유엔군사령관과 판문점을 방문한 것은 이번이 처음이다.

20일 통일부는 정 장관이 "제이비어 브런슨 유엔군사령관과 경기도 파주시에 위치한 판문점을 방문했다"며 "정 장관과 브런슨 사령관은 판문점 내 자유의집·군사정전위원회 회의실 등을 방문하고, 정전협정 이행 및 한반도 긴장완화의 중요성에 대해 논의했다"고 밝혔다.

통일부는 "정 장관은 유엔사가 지난 70여 년 간 정전협정의 안정적 관리와 군사적 긴장완화를 위해 수행해 온 역할을 평가하고, 한반도 평화 정착을 위한 한국정부와 유엔사간 협력의 중요성을 강조했다"라며 "한반도에서 긴장을 완화하고 항구적인 평화를 구축하는 과정에서 한국정부와 유엔사 간 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 말했다고 전했다.

이에 브런슨 사령관은 "정전협정은 지난 70여년간 한반도 평화를 유지하는데 기여하였으며, 한반도 평화 유지를 위해서는 지속적 노력과 한국정부와의 긴밀한 협력이 필요하다"라며 "유엔사는 정전협정을 준수하고 이행해 나가는 한편, 한반도의 항구적 평화를 위한 여건을 조성하기 위해 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다고 통일부는 전했다.

▲ 20일 정동영(오른쪽) 통일부 장관이 제이비어 브런슨 유엔군사령관 겸 주한미군사령관과 판문점을 방문했다. ⓒ통일부

정 장관과 브런슨 사령관의 판문점 만남은 그간 통일부와 유엔사가 비무장지대(DMZ) 통행을 두고 갈등을 빚어왔다는 점에서, 양측의 관계가 해소되는 계기로 작용할 것이라는 관측이 나오며 주목을 받았다.

앞서 지난해 7월 28일 정 장관은 취임 직후 기자들과 만나 "2주 전에 유흥식 추기경을 만났는데 바티칸에서 온 사제와 같이 판문점에 방문하고 싶다고 해서 통일부를 통해 유엔사에 요청했는데 거절당했다"라며 "(유 추기경이) 이거는 영토 주권을 가진 나라로서 있을 수 없는 일이라고 말씀하셨다. 저도 그렇게 생각한다"라고 밝혀 유엔사가 월권행위를 하고 있다고 지적한 바 있다.

이어 정 장관은 지난해 12월 3일 국회에서 열린 'DMZ 보존과 평화적 이용에 관한 법률' 입법 공청회의 축사를 통해 "얼마 전에도 국가안보실 1차장이 백마고지 유해 발굴 현장에 가는 걸 불허당했다"며 DMZ 지역의 출입 허가 여부가 유엔사에 따라 결정되는 데 대한 문제를 지속적으로 제기했다.

이에 대해 유엔사는 지난해 12월 16일 '유엔군사령부 군사정전위원회(UNCMAC)의 권한과 절차에 관한 성명'이라는 제목의 보도자료를 통해 판문점을 비롯한 DMZ의 출입은 유엔사의 권한임을 분명히 했는데, 이에 따라 양측 간 긴장이 높아졌다. 또 여당인 더불어민주당에서도 DMZ 출입에 대한 법령을 개정해야 한다는 목소리가 높아졌고 실제 개정안이 나오기도 했다.

그러던 중 올해 7월 27일 통일부는 '제2차 접경지역 평화안전 연석회의'에서 'DMZ의 평화적 이용과 접경 지역 평화 안전 관련 국정과제 추진에 기여'했다면서 이성빈 유엔군사령부 군사정전위원회 소령에게 표창장을 수여했다. 이에 유엔사도 감사의 뜻을 표하며 갈등이 다소 봉합되는 듯한 모습을 보였다.

정 장관은 이날 오전에는 미셸 박 스틸 주한미국대사와도 만남을 가졌다. 통일부는 정 장관이 "미셸 박 스틸 신임 주한 미국대사를 접견하고, 한반도 정세와 대북정책 전반에 대한 의견을 교환했다"고 전했다.

통일부는 "정 장관은 먼저 스틸 대사의 주한 미국대사 부임을 진심으로 환영하고, 한국과 깊은 인연을 가진 대사의 부임으로 한미 관계가 더 긴밀하게 발전할 것으로 본다는 기대감을 전했다"라며 "한반도의 평화와 안정에 한미간 공조가 필수적임을 언급하고 굳건한 한미동맹을 토대로 남북대화와 북미대화를 재개하여 한반도에 공고한 평화를 정착시켜 나갈 필요성을 강조했다"고 밝혔다.

정 장관은 이날 면담에서 "비무장지대 등 접경지역에서의 우발적 충돌을 방지하고 한반도의 항구적 평화체제 구축을 위한 우리 정부의 노력을 설명하며, 이에 대한 미국측의 변함없는 지지와 협력을 당부했다"고 통일부는 전했다.

스틸 대사는 지난 7월 30일 한국에 부임한 이후 8월 4일에는 조현 외교부 장관을, 9월 3일에는 안규백 당시 국방부 장관과 면담을 가진 바 있다. 또 9월 23일에는 강신철 신임 국방부 장관과도 면담을 가졌는데 정 장관과 만나지 않으면서 미측이 정 장관에 대한 불만을 우회적으로 표시하는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.

정 장관이 지난 3월 6일 외교통일위원회에서 북한의 구성 지역에 핵 시설이 있다고 밝힌 것을 이유로 한미 간 정보 공유가 중단됐다는 언론 보도가 나오면서 정 장관이 한미 동맹에 균열을 내고 있는 것 아니냐는 비판이 야당을 중심으로 제기되기도 했다.

하지만 이날 정 장관이 한국에 주로 상주하는 미측 핵심 인사인 주한미국대사와 주한미군사령관을 모두 만나면서 이같은 공세도 힘을 발휘하기가 다소 어려워질 것으로 전망된다.