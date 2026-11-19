▲대구 달서구 두류은빛복지관이 지난 18일 대구보건고 남강관에서 어르신과 청소년, 지역주민 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘제3회 두류은빛 美老마을 축제’를 개최하고 있다ⓒ두류은빛복지관

어르신들의 흥겨운 노랫소리에 청소년들의 신나는 춤이 더해졌다. 무대 위에서는 나이를 잊은 열정이 펼쳐졌고, 객석에서는 세대를 넘어선 박수와 웃음이 이어졌다.

세대 간 거리를 좁히고 마을 공동체의 정을 나누는 특별한 축제가 대구 두류동에서 열렸다.

두류은빛복지관(관장 김진홍)은 지난 18일 대구보건고 남강관에서 어르신과 청소년, 지역주민 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘제3회 두류은빛 美老마을 축제’를 개최했다.

이번 축제는 세대 간 소통과 화합을 통해 이웃이 함께 어울리는 고령친화마을을 만들기 위해 마련됐다.

축제의 시작부터 분위기는 뜨거웠다.

▲대구 달서구 두류은빛복지관이 지난 18일 대구보건고 남강관에서 어르신과 청소년, 지역주민 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘제3회 두류은빛 美老마을 축제’를 개최하고 있다ⓒ두류은빛복지관

구남중학교 학생들의 해금 합주와 댄스동아리 공연이 무대의 문을 열며 관객들의 시선을 사로잡았으며, 이어 진행된 ‘우리동네 가요제’에서는 주민 11명이 무대에 올라 평소 숨겨왔던 노래 실력과 끼를 뽐내, 무대에 선 참가자들에게는 아낌없는 박수와 응원이 쏟아졌고, 축제장은 마치 동네 잔치처럼 흥겨운 분위기로 물들었다.

특히 어르신들의 열정은 이어진 예능발표회에서도 빛났다. 복지관 회원들이 지난 한 해 동안 두류은빛문화교실에서 배우고 익힌 실력을 무대 위에서 선보인 것이다.

아을러 시낭송을 비롯해 하모니카, 트롯댄스, 밸리댄스, 난타, 고전무용 등 7개 팀이 다채로운 공연을 펼쳤으며, 무대에 오른 어르신들은 나이를 잊은 듯 자신감 넘치는 모습으로 관객들의 호응을 이끌어내, 배움에는 나이가 없고, 새로운 도전에도 늦은 때란 없다는 사실을 몸소 보여준 순간이었다.

축제에는 세대를 잇는 따뜻한 나눔도 더해졌다.

이날 복지관은 효행을 실천해 모범이 된 구남중 학생 5명에게 총 150만 원의 효행장학금을 전달됐는데, 장학금은 지역 내 6개 경로당 회장들이 학생들의 바른 성장과 밝은 미래를 응원하기 위해 뜻을 모아 마련했다.

▲대구 달서구 두류은빛복지관이 지난 18일 대구보건고 남강관에서 어르신과 청소년, 지역주민 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘제3회 두류은빛 美老마을 축제’를 개최하고 있다ⓒ두류은빛복지관

앞서 지난 10월 열린 세대공감 골든벨 행사에서도 학생 5명에게 150만 원의 장학금을 전달한 바 있다. 두 차례 행사에서 모두 10명의 학생에게 300만 원의 장학금이 전달되면서 어르신들의 사랑과 격려가 청소년들에게 이어지는 세대 간 나눔의 의미를 더했다.

특히 행사장 주변에는 4개의 체험·홍보 부스와 작품 전시도 마련돼 축제를 찾은 주민들에게 다양한 볼거리와 즐길거리를 제공해, 공연을 함께 보고 작품을 감상하며 체험에 참여하는 동안 어르신과 청소년, 주민들은 자연스럽게 어울렸고, 세대 간의 벽도 한층 낮아졌다.

이번 축제는 단순한 공연과 발표의 자리를 넘어 서로 다른 세대가 한 공간에서 배우고 즐기며 마음을 나누는 소통의 장이 됐으며, 특히 어르신들이 청소년에게 장학금과 응원을 전하고, 청소년들은 공연으로 화답하면서 세대 간 존중과 배려가 지역 공동체를 이어가는 힘임을 보여줬다.

김진홍 관장은 “어르신과 청소년, 지역주민이 함께 웃고 소통하는 모습을 통해 세대 통합의 소중한 가치를 느낄 수 있었다”며, “앞으로도 세대가 서로 존중하고 배려하며 함께 어우러지는 고령친화마을 두류1·2동을 만들어가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

무대 위에서는 노래와 춤으로 하나가 되고, 무대 밖에서는 나눔과 배려로 마음을 잇는 사람들. 두류은빛 美老마을 축제는 나이는 달라도 함께 웃고 살아가는 마을의 아름다운 모습을 보여줬다.