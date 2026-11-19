경기도와 경기도미래세대재단은 18일 성남시 SK디스커버리 에코 랩(ECO Lab) 그리움홀에서 ‘경기 고립·은둔 청년 나와봄 이야기’를 열고 올해 지원사업 성과와 참여 청년들의 회복 경험을 공유했다.

19일 도에 따르면 이날 행사는 성과공유회 ‘나와봄마당’과 공감콘서트 ‘다정함의 궤적’으로 나눠 진행됐으며, 도와 재단, SK디스커버리 관계자 및 사업 참여 청년 등이 참석했다.

▲‘경기 고립·은둔 청년 나와봄 이야기’ 성과공유회 현장 ⓒ경기도

1부에서는 참여 청년들의 일상을 담은 다큐멘터리 상영과 사업 성과 발표가 이어졌다. 경기도는 안양·성남·의정부 3개 권역의 ‘나와봄센터’를 중심으로 상담과 맞춤형 프로그램, 자조모임, 일 경험 지원 등을 통해 고립·은둔 청년들의 일상 회복과 사회적 관계 형성을 돕고 있다.

이어진 토크세션에서는 중앙정부와 지자체, 민간이 협력하는 지원체계 구축 방안을 논의했다. 각 권역 참여 청년들도 무대에 올라 고립에서 벗어나 일상을 회복해 온 경험과 변화를 전했다.

2부 공감콘서트에서는 외로움과 마음건강을 주제로 한 이야기와 명상 체험, 관객 소통 프로그램이 진행됐다. 약 6주간 운영된 합창 프로그램 ‘보이스 투게더’에 참여한 청년들은 공연을 선보이며 함께 노래하고 소통해 온 과정을 나눴다.

손경식 도 청년기회과장은 “청년들이 자신의 속도로 일상을 회복하고 그 경험을 다른 청년들과 나누는 일이 또 다른 시작을 위한 용기가 되길 바란다”며 “현장의 목소리를 반영해 고립·은둔 청년들이 사회와 다시 연결될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.