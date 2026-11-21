국민의힘 장동혁 대표를 예방한 게오르크 빌프리트 슈미트 주한 독일대사가 장 대표 면전에서 "독일의 역사를 보면 (통일을 위해) 가장 중요했던 것은 어려운 시기에도 동서독 간의 대화 채널을 꾸준히 유지했다는 사실"이라고 말했다.

장 대표가 '독일 통일의 경험을 공유해 달라'고 말한 데 대한 답변이었다. 슈미트 대사로서는 원론적 입장을 전한 것이겠으나, 하필 지난달 24일 장 대표가 한국 국방부의 남북 군사회담 제안에 대해 "북한은 지뢰 도발 사과조차 하지 않는데 이 정권은 '대화 구걸'에 나선 것"이라고 한 이후여서 눈길을 끌었다.

슈미트 대사는 20일 국회 국민의힘 당대표실로 장 대표를 예방한 자리에서 "당시 동서독은 냉전 논리에도 불구하고 상호 폭력을 쓰지 않겠다는 합의를 함으로써 평화적 공존이 가능했다"며 대화의 중요성을 언급했다.

이는 장 대표가 "독일은 평화적으로 통일을 이루어 내고, 이를 기반으로 더욱 큰 국가적 발전을 이루어 냈다"며 "통일 과정부터 통일 이후의 국민통합에 이르기까지 독일의 통일 경험이야말로 우리가 공유해야 할 가장 소중한 자산이라고 생각한다"고 한 데 대한 답변 성격이었다.

슈미트 대사는 "모든 나라, 모든 분단은 그 고유한 역사가 있다"며 "독일은 앞으로도 독일의 경험을 기꺼이 공유하겠지만, 독일 통일의 경험이 한반도에 일대일로 적용될 수 없다는 사실도 잘 알고 있다"고 하기도 했다.

슈미트 대사는 또 장 대표가 베를린 장벽을 언급한 데 대해 "베를린 장벽은 어려운 시기에 아주 오랫동안 인내하고 참아내면서 통일을 이룩했다는 것을 상징적으로 보여주는 물건"이라고 했다.

한편 장 대표는 슈미트 대사에게 "프리디리히 메르츠 현 독일 총리께서 당수를 맡고 계시는 독일 기독교민주연합(CDU)은 국민의힘과 국제민주연맹(IDU) 자매정당 관계"라며 "국가적 차원은 물론, 양국 자매 정당 차원에서도 통일 경험을 공유하는 기회가 확대되기를 바란다"고 친근감을 표했다.

슈미트 대사는 이에 대해 "제가 오늘 대표님을 찾아뵌 것은 한국의 국내정치적 이슈에 대해 말씀드리려 한 것은 아니고 대표님과 함께 양국 간 관계에 대해서 말씀드리기 위해서"라며 "우리로서는 의회 내에서 여당, 야당 모두와 관계를 가지는 것이 매우 보통이다"라고 다소 딱딱한 반응을 보였다.