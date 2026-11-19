▲ⓒ전주상공회의소

전북 도내 209개 시민·사회·경제단체로 구성된 '새만금국제공항 조기건설 추진연합(수석위원장 김정태)'은 지난 18일 성명을 내고, 새만금국제공항 기본계획 취소소송 항소심 판결에 대해 깊은 유감을 표하며 정부에 신속한 사업 정상화를 촉구했다.

추진연합은 이날 배포한 성명에서 이번 항소심 판결로 인해 새만금국제공항 건설사업 추진에 중대한 차질이 빚어질 것을 우려하며, 정부가 책임 있는 자세로 조속히 대응에 나서야 한다고 밝혔다.

추진연합에는 전북 지역 사회·경제·건설·교통·체육 등 각 분야 209개 단체가 참여하고 있다.

이들은 새만금국제공항이 단순한 지역 공항을 넘어 전북의 산업·물류·관광 경쟁력을 높이고 대한민국 서해안 경제권의 성장을 견인할 핵심 국가 기반시설이라는 점을 강조했다.

특히 현재 새만금에 대규모 첨단산업 투자가 활발히 추진되는 상황에서 공항 건설이 장기화될 경우, 국내외 기업의 투자 결정과 협력업체 유치에 불확실성이 커져 지역 산업 경쟁력과 일자리 창출에 심각한 타격을 줄 수 있다고 지적했다.

또한 추진연합은 환경 보전과 국민 안전이 반드시 지켜져야 할 가치라는 점에는 공감하면서도, 재판 과정에서 제기된 법적·환경적 쟁점에 대해서는 객관적인 검증과 실효성 있는 보완 대책을 마련해 사업 정상화의 돌파구를 찾아야 한다고 주장했다.

이에 따라 추진연합은 정부를 향해 ▲항소심 판결에 따른 후속 대책의 조속한 수립 및 구체적인 사업 정상화 방안 제시 ▲법적·환경적 쟁점에 대한 철저한 보완 및 검증 ▲공항·항만·철도를 연계한 트라이포트(Tri-Port) 구축을 위한 범정부 차원의 대응 등 3대 요구사항을 전달했다.

김정태 수석위원장은 "정부는 이번 판결의 취지를 면밀히 검토해 환경 보전과 국민 안전을 충분히 확보하는 동시에 새만금의 산업·물류 경쟁력을 높일 수 있는 구체적이고 실효성 있는 해법을 조속히 제시해야 한다"며 "추진연합 역시 209개 참여단체와 전북도민의 뜻을 모아 새만금국제공항의 조기 건설과 성공적인 개항을 위해 지속적으로 힘을 모아 나가겠다"고 말했다.