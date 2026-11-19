중국과 갈등을 빚고 있는 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC, 이하 에이펙) 정상회의에 참석했지만, 다른 국가들에 비해 환영을 받지 못했던 것으로 나타났다.

18일(현지시간) 일본 방송 아사히 TV는 다카이치 총리가 중국 선전 공항에 도착했을 때 다른 정상들의 도착과 달리 환영 음악도 연주되지 않았고, 의장대 만이 사열하고 있었다고 보도했다. 영접을 나온 인사도 현직 외교관이 아닌 전직이었던 것으로 드러났다.

일본 <시사통신>은 19일 홍콩 일간지 <성도일보>를 인용해 다카이치 총리를 공항에서 영접한 인사는 장치웨(章啓月) 전 외교관이었다고 보도했다. 신문에 따르면 장 전 외교관은 주인도네시아 대사와 주뉴욕 총영사를 역임한 뒤 5년 전 퇴직했으며, 이번 에이펙에 '의전 담당 대사' 자격으로 참석했다.

신문은 다른 참가국 정상들은 현직 고위 관리들의 영접을 받았다면서 "(다카이치 총리에 대한 대우는) 의전상 격이 현저히 낮았다"고 지적했다. 실제 트럼프 대통령이 공항에 도착했을 때는 시진핑 중국 국가 주석이 직접 마중을 나오기도 했다.

아사히TV는 "미국이나 러시아만 극진한 대우를 받은 것이 아니다. 한국, 호주, 인도네시아 등 어느 나라나 음악과 춤으로 환영을 받았다"면서 "다른 나라에는 있었던 꽃다발 증정도 다카이치 총리에게는 없었다"고 보도했다.

▲18일(현지시간) 다카이치 사나에 일본 총리가 선전에 도착했다. 공항에는 레드카펫이 깔려있고 의장대가 사열했으나 전직 외교관 인사가 영접을 나오는 등 타국 정상과는 다른 환대를 받았다. ⓒ신화통신=연합뉴스

정상들이 도착한 이후 만찬 전 기념촬영에서도 다카이치 총리는 다른 정상들에 비해 사실상 배제돼있는 듯한 모습이었다. 방송은 "전체 기념 촬영이 끝나자 각국 정상들이 (블라디미르) 푸틴 대통령과 대화를 나누지만 그 속에 다카이치 총리의 모습은 보이지 않았다"고 전했다.

이날 기념촬영에서는 시진핑 주석 부부가 가운데서고 양옆으로 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 각각 자리했다. 또 이재명 대통령 부부도 트럼프 대통령 바로 옆에 위치해 있었다. 그러나 다카이치 총리는 두 번째 열에 있었고 그마저도 가운데가 아니어서 눈에 잘 띄지 않았다.

19일 이어진 기념촬영에서도 비슷한 양상이었다. 시진핑 주석이 1열 가운데에 서고 양옆으로 트럼프, 푸틴 대통령이 자리했고 이재명 대통령은 트럼프 대통령 바로 옆에 위치했지만, 다카이치 총리는 뒷줄에 서 있었다.

▲19일(현지시간) 에이펙 정상회의 전 참석 국가 정상들이 기념촬영을 가졌다. 다카이치 총리는 두 번째 열 오른쪽에서 두 번째에 자리했다. ⓒEPA=연합뉴스

중국 당국의 이같은 의전에 대해 일본 정부도 불만을 드러낸 것으로 전해졌다. 현장을 취재했던 아사히TV 소속 기자는 방송에 "외무성 간부들 사이에서 중국이 무례하다, 너무 노골적이다 라는 목소리가 나왔다"고 전했다.

그는 다카이치 총리가 공항에 도착했을 때 공항이 비어 있다는 느낌을 받았다면서 "지금까지 총리의 공항 도착 장면을 수없이 봐왔지만, 이토록 쓸쓸함이 느껴지는 장면은 좀처럼 기억에 없다"라고 말했다.

시 주석과 다카이치 총리의 갈등은 지난해 11월 다카이치 총리가 대만 유사시 자위대를 투입할 수 있다는 점을 시사한 뒤 불거졌다.

지난해 11월 7일 다카이치 총리는 중의원 예산위원회에서 대만의 비상사태가 '존립위기상태'에 해당한다고 밝혀 논란이 됐다. '존립위기상태'는 지난 2015년 아베 신조 총리 재임 당시 일본 의회가 제정한 안보 관련법에 명시된 개념으로, 일본이 공격을 받지 않은 상황에서도 일본과 밀접한 다른 국가가 공격을 받아 일본의 영토가 국민 생명에 위협이 되는 경우 집단적 자위권을 행사하여 자위대를 출동시킬 수 있다는 내용이다.

이에 다카이치 총리의 발언은 대만 유사시에 자위대를 출동시킬 수 있는 것으로 해석됐고 중국 내 강한 반발을 불러왔으며, 양국 관계는 1년이 지난 이후에도 여전히 냉각된 상태다. 이번 에이펙 기간 중에 중일 정상회담도 계획돼 있지 않다.

일본은 최근 러시아와도 불편한 관계에 있어 다카이치 총리와 푸틴 대통령 간 정상회담 역시 추진하지 못했다. 다만 일본 <아사히신문>에 따르면 양 정상은 18일 만찬이 끝난 이후 30분 정도 별도의 만남을 가진 것으로 전해졌다.

신문은 "다카이치 총리는 러시아 당국에 구속된 <홋카이도신문> 기자의 즉각적인 석방과 일본담배산업(JT)의 러시아 사업을 러시아 기업의 임시 관리하에 둔 조치의 철회를 요구했다"라며 "이번 의견 교환은 에이펙 참가국 정상 만찬 이후 약 30분간 진행됐다고 일본 정부 관계자가 밝혔다"고 보도했다.

신문은 "각국 정상의 일정이 빡빡한 점을 감안해 일본 정부는 당초부터 정식 회담이 아닌 환담이나 간담 등 유연한 형식을 목표로 러시아 측과 사전 조율을 진행해 왔다"라며 "일러 정상이 대면한 것은 2019년 9월 이후 약 7년 만이며, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음"이라고 전했다.

신문은 "푸틴 대통령이 지난 8월 북방영토(쿠릴열도 남단 4개 섬)인 에토로후섬을 처음으로 방문했으며, 10월에는 러시아 극동 지역에 주재하던 홋카이도신문의 이마이 유키 기자가 '스파이 혐의'로 러시아 당국에 구속됐다"며 "이달 들어 푸틴 대통령이 JT의 현지 공장을 러시아 기업의 임시 관리하에 두는 대통령령에 서명했고, 17일 러시아 군용기로 추정되는 2대가 일본 영공을 침범한 바 있다"라고 최근 러일 관계를 설명했다.