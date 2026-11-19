2026년 11월 19일 수능시험 고사장. 아무개는 1교시가 시작되자마자 본인 안경에 침을 바른다. 그리고 손을 들고 감독관을 불러 안경에 이물질이 묻었다고, 주머니에서 안경닦이를 꺼내도 되는지를 묻는다. 감독관은 천에 글자가 없다면 본인이 지켜보는 가운데서 가능하다고 했다. 아무개는 자연스레 안경에 입김을 불었다. 그때, 안경의 전원이 가동된다. 천이 안경의 렌즈를 스으윽 닦을 때, 렌즈는 교체된다. 5초 남짓의 시간, 안경이 최첨단 스마트 안경으로 바뀌는 데 걸린 시간이었다. 이 사실은, 1년이 지나서야 밝혀졌다. 그것도, 공권력의 추적이 아니라 네티즌의 의심과 추적으로.

2027년 11월, 수능시험 이틀 전 국무총리는 담화문을 발표한다. "가급적, 안경 착용을 하지 않으시길 바랍니다" AI 안경을 막을 수 없다고 판단한 당국이 부랴부랴 내린 조치였다. 하긴, 단추가 있는 옷을 입지 말라는 게 2026년 수능 이틀 전 국무총리 당부사항 아니었던가. 평소에 안경을 쓰는 수험생들은 안경 없으면 어찌하냐면서 당황하지만, 스타강사 아무개는 유튜브에서 떠든다. "미리 준비하셔야죠. 렌즈로 바꾸면 되잖아요" 그 와중에 정부는 신고자에게 포상금을 주겠단다. 1억에서 2억으로.

2028년 11월, 수능시험 이틀 전 국무총리는 담화문을 발표한다. "가급적, 콘택트렌즈 착용을 하지 않으시길 바랍니다." AI 콘택트렌즈가 개발되었다는 소식에 당국이 부랴부랴 내린 조치였다. 작년에는 안경을 착용하지 말라더니, 이제 렌즈를 금지한다. 하긴, 의심받기 전에 상의의 소매를 접으라는 게 재작년의 수험생 당부사항 아니었던가. 수험생들은 눈 나쁜 사람 어찌하냐면서 당황하지만, 스타강사 아무개는 또 떠든다. "라식, 라섹 수술 얼마든지 할 수 있는 세상에서 그런 말들은 다 핑계죠" 그 와중에 대통령은 신고자에게 포상금을 주겠단다. 작년 2억을 3억으로 올려서.

2029년 11월, 이런 조치가 내려진다. "손가락을 펴서 손톱이 하늘로 향하게 해 주시길 바랍니다" 손톱 모양의 AI가 개발되었다는 소식에 정부가 부랴부랴 내린 조치였다. 2030년 11월, 이런 조치가 내려진다. "콧구멍 마개를 반드시 착용해 주시길 바랍니다" AI 카메라를 콧구멍에 숨길 수 있다는 소식에 따른 조치였다. 2031년 11월, 모든 수험생 삭발령이 내려졌다. 머리카락 모양의 AI 센서를 미리 차단하겠다는 이유였다. 2032년에는? 어쩌면 이런 조치가 내려질지도 모른다. "수험생 여러분, 모두 안대를 껴 주세요. 모든 문항이 듣기 평가입니다" 남은 건 귀인가? 눈, 코, 귀를 막고 무슨 시험이냐는 말이 등장했지만 이 사회는 수능 없는 사회를 그때까지도 생각하지 않았다.

의미 없는 몇 년이었다. 국가고시에서 AI 활용이 드러난 2026년 11월, 교육부는 규정을 몇 번이나 바꿔가며 수험생들을 당황하게 했었다. 소지품을 흑색 연필만으로 제한했지만, 그 연필심을 초소형 렌즈로 바꾼 부정행위자가 있었다. 물론, 그땐 발견하지 못했다. 수능 만점 받았다고 누가 인증을 하고, 대중들은 저 인간이 만점을 받을 수 없다고 의심하고 그 와중에 실업계 고등학교 수준 어쩌고, 지방대 수준이 어쩌고, 언어영역 7등급 수준이 어쩌고 어쩌고의 온갖 차별과 혐오의 언어들이 준동한 다음에야 부정행위자의 자수가 이어졌다. 학력차별의 어휘들을 쏟아낸 다음에야 부정행위자 한 명 잡은 셈이었다.

그런데, 부정행위를 1등급이 되려는 9등급만 하겠는가. 2등급은 관심이 없나? 서울대 가고 싶은 연고대 수준의 사람은 유혹을 받지 않을 선천적 도덕성이라도 있단 말인가? 다른 의대는 만족할 수 없다며 서울대 의대만이 가문의 영광인 집에선 왜 유혹에 덜 흔들린다고 생각할까? 아무도 이를 묻지 않으니 그 틈을 대치동은 놓치지 않았다. 그곳에서 9등급이 1등급이 되는 건 부정행위지만, 2등급을 1등급으로 바꾸는 건 원래의 자리에 사람을 되돌려 놓는 정당한 개념이었다. 심지어 부모의 정보력이랍시고 포장되기도 했다.

수요가 있으니 공급은 진화했다. 시험을 주관하는 쪽에선, 수험생이 콧구멍 속에 숨긴 초소형 렌즈를 발견하지 못했고 전파 차단을 아무리 한들 우회로를 알아서 찾는 세상 꼼수를 눈치채지 못했다. 해커집단에게 몇천만 원만 보내면 다 해결되는 게 공공연한 사실이었는데도, 재난문자나 뿌리고 있었다. 해커는 웃으며 말한다. "기술이 막히면, 또 뚫는 게 기술이거든요. 재난문자 안 울리게 하는 거요? 그건 얼마 하지도 않아요."

2033년, 정부는 드디어 발악을 했다. 모두에게 유니폼을 입혔다. 모두가 같은 색깔의 옷을 입고, 같은 펜을 들고, 같은 자세로 시험을 치렀다. 특수 제작된 마스크로 얼굴 전체를 가린 채 말이다. 이 모습을 해외 언론은 기괴하다며 보도했다. 응시 자격도 달라졌다. 모든 수험생은 전날 입소해 CT 검사를 받고 본인 몸에 어떤 금속장치도 없다는 것을 증명해야만 했다. 이미 강남에서는 CT가 인식하지 못하는 재질의 AI 칩을 이식한다는 정보가 돌고 도는데 말이다.

▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 서울 목동 종로학원 상황실에서 임성호 대표이사가 강사들과 수능 문제 분석을 하고 있다. ⓒ연합뉴스

이 소설은 과연 소설로 끝날까?

명문대라 불리는 곳에 강연을 하러 간 적이 있다. 담당 교수와 인사를 해야 한다고 해서 교수실로 찾아갔는데, 세상에나 교수의 중고등학생 아이 둘이 그 안에서 열심히 문제집을 풀고 있는 거 아닌가? 본인 부모에게? 아니. 교수의 조교와 함께 풀었다. 이공계 분야 박사과정 학생들이 한 학생의 입시 멘토 역할을 하고 있었다. 지금의 AI와 무엇이 다른가. 일상적으로 들고 다니기에는 덩치가 좀 크다는 차이만 있을 뿐이다. 이건, 마음만 먹는다고 누구나 얻을 수 있는 정보가 아니다. 조국 사태 때 적나라하게 드러나지 않았던가. '스스로 열심히 노력해서 치르는 시험'이란 애초에 존재하지 않았다.

인공지능이 고사장 안으로 몰래 들어와서 이 난리지만, 지능적인 인간의 도움을 받고 시험장으로 향하는 사람은 늘 있었다. 부모 덕 좀 보는 게 큰 문제는 아닐 거다. 다만, 그걸 공평하고 평등한 조건이라고 하면 안 된다. 누가, 어디서, 어떻게 살고 있는지 그리고 그 누구의 부모가 돈을 얼마나 버는지, 직업이 무엇인지에 따라, 그리고 그 안정감이 주는 부차적인 변수들이 조합되어 공부를 잘할 수 있는 조건이 만들어지는데 이는 개인별로 천차만별이다. 역사와 문화 속에서 구축된 명백히 구조화된 불평등이지만, 사회는 이 모순을 능력의 객관적 차이라면서 포장했다.

불평등의 끝에, 불평등을 은폐하는 시험이라는 제도가 있었을 뿐이다. 시험이 무용하다는 말이 아니다. 시험은 필요하다. 사람이 본인 능력에 따라 적절한 위치에서 노동을 해야만 사회가 안정적으로 돌아가기 때문이다. 생긴 게 진국이라고 전문직에 종사할 수는 없는 일 아니겠는가. 그러나 경쟁자들의 출발선을 동일하게 맞추는 건 사실상 불가능하니, 능력을 공정하게 측정한다는 것도 불가능함을 전제해야 한다. 그러니 아무리 시험이 사회에 필요해도, 늘 의심해야 한다. 끊임없이 사각지대를 찾고 제도를 개선해야 한다. 그리고 이 전제는, 시험 결과로 사람을 평가하지 말라고 당부한다. 시험은, 누군가를 빨리 선발해 공동체가 효율적으로 돌아가기 위한 용도다. 누군가를 빨리 판별해, 배제하고 혐오하는 게 아니라.

하지만 세상은 시험이 공정하다고 했다. 학원 강사는 늘 소리쳤다. 환경 탓, 사회 탓 말라고. 누구나 똑같은 조건에서 시험 치는 거라고. "남들만큼 한 노력은 노력이 아니"라면서 스타 강사들은 능력을 측정하는 공정한 기준은 오직 시험뿐이라는 말을 무수히도 뱉었다. 대학 이름은 본인이 열심히 살았다는 징표라는 주장으로 수십 년을 밥벌이하는 자기계발 전도사들은 어떠한가. 그들은 대학 이름 하나로 사람을 조롱하고, 우롱하고, 멸시하고, 경멸하고, 천시하고, 무시했다.

어찌 모두가 시험에 목숨을 걸지 않을 수 있단 말인가. 모두가 미친 듯이 사교육을 붙잡으며 버텼으니, 당연히 평균적으로 더 똑똑해졌다. 하지만 한국사회에서 평균은 딱 평균 수준의 그저 그런 사람일 뿐이다. 웃긴 건 그 평균도 범위가 어마어마하다. 상위 10%를 제외하면, 다 평균이다. 더 웃긴 건 상위 10% 안에서도 1% 정도 제외하면, 평균이나 마찬가지 취급을 받는다. 그럴수록, 사람들은 시험에 더 목숨을 건다. 평균으로 만족할 수 없다. 상위 10%로도 만족할 수 없다. 1%도 마찬가지다. 가자. 서울대 의대로!

그래서 국가는 수능시험에 사활을 건다. 수능시험 앞뒤로의 편법은 어차피 막지 못하기에, 수능시험 하루를 공정의 날로 선포한다. 그런데 그조차 흔들리니 저딴 대책이 나온다. 단추 없는 옷을 입으라고. 안경을 손으로 만지지 말라고. 안경다리가 비정상적으로 두꺼우면 의심받을 거라고.

사람들은 시험이 엄격하면, 공정하다고 착각한다. 그러니 그 시험 점수 하나로 누군가를 신뢰한다. 서울대 합격 어쩌고라는 말에 껌뻑 죽는다. 무슨 고시 합격 이야기에 찬사를 날린다. 누군가는 단지 시험 점수 좀 높다는 이유로 세상의 현자가 되어 모든 사회문제에 대한 해법을 내놓는다. 누군가는 그 모습을 보며 생각한다. 저런 말은 나도 하겠다고. 그러면서 방법을 찾는다. 시험 점수를 어떻게든 올릴 방법을.

곳곳에서 앞으로의 교육 방향을 묻는다. AI가 다 해 주는데, 무엇을 가르쳐야 하냐는 거다. 질문이 틀렸다. 지금껏 학습을 어떻게 평가했는지부터 물어야 한다. 사람을 줄 세우고, 지역을 구별하고, 대학 이름 하나로 온갖 상상을 다 하는 세상을 내버려두고 교육의 방향을 묻는 건 아무런 의미가 없다. 2026년 11월, 이 난리 통에 수능이 치러진다. 하지만 한 달 후 고등학교 곳곳에선 서울대 몇 명 갔다고, 주요 의대 합격자가 몇 명이라고 현수막을 붙이기 바쁠 거다. 이제 그만해라.