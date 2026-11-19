이재명 대통령은 19일(현지시간) 중국 선전에서 열린 APEC 정상회의 본세션 연설에서 "북한과의 대화의 문이 다시 열려, 한반도에서의 오랜 전쟁을 종식하고 항구적 평화 체제를 구축하기 위한 논의로 발전하길 기대한다"고 말했다.

이 대통령은 "한반도 평화와 안정이야말로 아태지역 공동 번영을 위한 필수 조건이라는 점에 다들 공감할 것으로 생각한다"며 이같이 말하고 "이를 위한 여러분의 적극적인 관심과 노력을 부탁드린다"고 덧붙였다.

이 대통령은 이날 "함께 번영하는 아태 공동체로 나아갈 3가지 비전"으로 "함께 도약하는 혁신", "모두를 위한 회복력 강화", "포용적 미래를 위한 협력"을 제시했다.

이 대통령은 "인공지능으로 대표되는 기술 혁명은 전례 없는 혁신의 원동력이지만, 동시에 새로운 위험과 불확실성을 내포하고 있다"며 "AI의 혜택을 모두가 누리는 'AI 기본사회'"를 제안했다.

이 대통령은 "우리가 겪고 있는 지정학적 위기는 우리가 얼마나 긴밀히 연결되어 있는지를 일깨워 주었다"며 "공급망이 긴밀히 연결된 상황에서, 한 국가가 받는 충격은 이웃 국가의 위기로 급격히 확산된다. 이런 때일수록, 회복력의 토대인 다자주의적 무역 질서를 지켜내고 공급망 안정을 위한 연대와 협력의 틀을 더욱 강화해 나가야 한다"고 강조했다.

그는 "취약한 아태지역의 에너지 공급망을 안정화하려면 정보공유, 에너지 공동 비축, 공동 대응체계 마련, 비상시 수급 안정 협력 등을 제도화하고, 장기적으로 재생에너지 확대와 전기화의 속도를 높여야 한다"고 지적했다.

이 대통령은 "우리 앞에 닥친 급격한 인구 구조의 변화는미래를 위협할 공동의 도전 과제"라며 "인구 구조의 변화가 성장잠재력 저하로 이어지지 않게 하려면 모든 세대, 특히 미래 세대가 역량을 발휘하며 새로운 성장의 기회를 창출해내는 구조를 구축해야 한다"고 강조했다.