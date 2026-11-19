도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 약식 회담을 가졌다. 트럼프 대통령은 이번 회담을 통해 많은 일이 이뤄질 수 있다고 밝혔는데, 러시아와 우크라이나 전쟁에 대한 구체적 언급은 없었다.

19일(이하 현지시간) 미국 방송 CNN은 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 만나 '약식회담'을 가졌다고 미 정부 관계자를 인용해 보도했다. 트럼프 대통령은 "이번 회담을 통해 많은 훌륭한 일들이 이뤄질 수 있다고 생각한다. 적어도 그러한 일들이 시작될 수 있을 것"이라고 말했는데 구체적인 의제에 대해서는 언급하지 않았다.

그는 푸틴 대통령이 기다리고 있는 회담장에 입장하면서 대기하고 있던 취재진들에게 "이분이 누구냐고? 제 친구다. 만나서 반갑다"라며 푸틴을 자신의 친구라고 표현하기도 했다. 트럼프 대통령은 "우리는 수년 간 아주 좋은 관계를 유지해 왔다. 서로를 알게 된 지도 오래됐다"라고 친분을 과시했다.

그는 "두 번째 회담도 예정하고 있다"라고 말하기도 했는데, 양자회담 이후 예정된 미중러 정상회담을 지칭한 것으로 보인다.

이번 회담은 약 40분 정도 이어졌는데 푸틴 대통령은 회담 전 별다른 메시지를 내놓지 않았다. 러시아 <스푸트니크> 통신은 푸틴 대통령이 좋은 회담을 가졌다고 말했다고 보도하기도 했다.

회담에는 미국 측에서 마코 루비오 국무장관과 스콧 베센트 재무장관이, 러시아 측에서는 세르게이 라브로프 외무장관과 안톤 실루아노프 부총리 겸 재무장관, 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관, 키릴 드미트리예프 대통령 특사 등이 배석했다고 러시아 <타스>통신이 보도했다.

양 정상 간 회담에서는 러시아-우크라이나 전쟁 문제가 논의된 것으로 전해졌다. <타스> 통신은 회담 이후 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관이 이번 회담에서 우크라이나 문제가 주요 의제로 다뤄졌다고 말했다고 보도했다. 우샤코프 보좌관은 푸틴 대통령이 회담을 마친 뒤 "매우 좋은 분위기" 였다고 말했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 우크라이나 문제를 이야기할 것이라고 예고한 바 있다. 그는 지난 16일 아시아 순방을 떠나기 전 백악관에서 기자들과 만나 "가장 관심이 있는 주제인 우크라이나에 대해 이야기할 것"이라며 "우크라이나는 영토를 잃고 있고, 러시아는 한 달에 2만 5000명의 병사를 잃고 있다. 우리는 그 문제에 대해 논의할 것"이라고 밝혔었다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 회담에 이어 시진핑 중국 국가 주석과 양자 회담 및 오찬을 진행한 뒤 미중러 정상회담에 참석할 예정이다. 관심을 모았던 김정은 북한 국무위원장과 회담이 열릴 가능성은 낮은 것으로 보인다.