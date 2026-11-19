도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 19일(이하 현지시간) 가진 양자회담에서 양국이 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송과 이란 핵보유 문제에 이해를 같이 하고 있다고 밝혔다. 그는 회담에서 경제 문제에 더해 이란전, 우크라이나 전쟁 등이 폭넓게 다뤄질 것이라고 시사했다.

트럼프 대통령은 이날 오후 1시30분부터 1시간가량 중국 광둥성 선전 치린산장에서 열린 시 주석과의 정상회담 모두발언에서 "시 주석과 난 매우 훌륭한 개인적 관계를 맺어 왔다. 그 말을 듣고 불편해 하는 사람들도 있지만 난 매우 기쁘다"며 "이 관계는 양국 국민에 도움이 되고 있고 우린 계속해서 우정을 쌓아가고 있다"고 밝혔다. 그는 "무역에서 투자까지, 역내 문제에서 세계평화까지 미국과 중국이 앞장서 왔고 우리가 할 수 있는 일을 해낼 수 있는 이는 아무도 없다"고 했다.

트럼프 대통령은 양자회담에서 경제 및 미 농산물 수출이 주요 의제가 될 것임을 시사했다. 그는 "지난 1년 반 동안 경제 관계 개선에 상당한 진전을 이뤘다"며 "중국과의 기존 관계는 매우 불균형"했지만 "우린 공정한 관계를 만들었다"고 밝혔다. 이어 "중국은 끝없는 수요를 갖고 있고 우린 그걸 채울 수 있다"며 시 주석에 "우리 농부들을 위해 더 많은 일을 하도록 요청할 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 회담에서 경제 외에 이란 전쟁 및 우크라이나 전쟁, 펜타닐 문제도 의제가 될 거라고 시사했다. 그는 "미국과 중국 모두 호르무즈 해협을 통한 에너지 흐름을 보장하고 이란이 핵무기를 보유하지 않도록 하는 데 이해관계를 공유하고 있다"고 말했다.

또 "러시아와 우크라이나 전쟁 관련 양쪽 모두를 돕고자 한다. 전쟁이 끝나길 바란다"고 했다. 이어 "푸틴 대통령(블라디미르 푸틴 러 대통령)이 잠시 뒤 이 자리에 올 예정이고 우린 3자 회담을 갖는다"고 언급해 우크라이나 문제가 미중러 3자 회담에서도 다뤄질 것임을 시사했다. 또 "푸틴 대통령과 방금 전 만나 회담 분위기를 조성했다. 우린 성공적 회담을 할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 시 주석에게 "당신은 내 친구고 우린 매우 특별한 관계"라고 강조했다.

<로이터> 통신을 보면 시 주석은 양자회담에서 트럼프 대통령에 협력을 통해 양국 관계를 "올바른 방향"으로 이끌어 나가겠다는 의지를 표명했다. 또 미중 관계가 안정적이고 개선되고 있다고 평가했다. 그는 "우린 전략적 안정성을 바탕으로 한 건설적 미중 관계에 대한 새 정의를 확립했고 존중, 공정, 상호성을 바탕으로 이 관계에 새로운 실체를 부여했다"고 밝혔다.

이날 정상회담에 미국 쪽에선 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관 등이 배석했다.