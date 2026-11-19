건배사는 원래 싱거워야 정상이다. 우정과 협력을 말하고, 건강과 번영을 기원한 뒤 잔을 든다. 외교적 수사는 넘치지만 기억에 남는 말은 드물다. 허나 언제부턴가 시진핑의 건배사는 이와 달리 해당 시기와 공간의 주제를 정교한 논리와 시적 은유로 담아내기 시작했다. 건배사가 정치학자의 분석대상이 될 정도다.

11월 18일 밤, 선전의 APEC 지도자 환영만찬의 시진핑 건배사도 예외가 아니다. 짧은 건배사에 그는 중국의 50년과 아시아·태평양의 미래를 담았다. 아니, 50년의 역사를 편집해 새로운 국제질서의 예고편으로 만들었다.

첫 장면은 도시였다. 천 년의 중국을 보려면 시안으로, 500년은 베이징으로, 100년은 상하이로 가라고 했던 시진핑은 여기에 한 도시를 더했다. 50년의 중국을 보려면 선전으로 오라는 것이다. 역사적 수도와 근대의 상업도시 뒤에 개혁개방의 실험실을 배치했다. 중국의 역사를 왕조와 혁명의 시간에서 발전과 혁신의 시간으로 옮겨놓은 셈이다.

시진핑은 1978년 그가 처음 찾았던 선전을 작은 어촌으로 회상했다. 선전은 그의 아버지 시중쉰이 설계하고 책임을 맡았던 개혁개방의 실험지였다. 오늘날의 마천루와 첨단산업은 그때와 천양지차다. 그러나 이 회고의 목적은 도시의 발전상을 자랑하는 데 그치지 않는다. 중국이 세계에 개방했기에 성장했고, 이제 그 성장의 경험으로 세계의 미래를 이야기할 자격을 얻었다는 주장이다. 선전은 더 이상 개혁개방의 수혜자가 아니다. 중국이 제시하는 새로운 세계질서의 전시장이다.

건배사에는 이어 세 단어가 등장한다. 개방开放, 혁신创新, 협력合作. 평범한 말이지만 지금의 국제정세에서는 결코 평범하지 않다.

개방은 트럼프의 관세정치에 대한 우회적 반론이다. 혁신은 미국의 반도체 통제와 기술봉쇄를 넘어설 수 있다는 자신감의 표현이다. 협력은 미국의 동맹 중심 질서와 구별되는 중국식 다자주의의 언어다. 미국이 관세와 기술통제로 경계를 높이는 동안 중국은 개방과 연결을 이야기한다. 자유주의 국제경제질서의 최대 수혜자였던 중국이 이제 그 질서의 옹호자를 자처하고, 한때 그 질서를 설계하고 주도했던 미국은 자국 우선주의를 앞세워 스스로 구축한 규칙을 흔든다. 역사의 역할이 뒤바뀐 듯한 장면이다.

물론 중국이 개방을 말한다고 중국 시장의 모든 문이 열리는 것은 아니다. 국가안보를 앞세운 통제, 외국기업에 대한 제약, 산업보조금과 과잉생산 논란은 여전히 남아 있다. 중국이 말하는 다자주의 역시 자국의 핵심이익 앞에서는 선택적으로 작동한다는 비판을 피하기 어렵다. 미국의 보호주의가 곧바로 중국의 개방을 증명하지는 않는다. 질서의 주도권은 누가 더 아름다운 원칙을 말하느냐가 아니라, 누가 자신에게 불리할 때에도 그 원칙을 지키느냐에 달려 있다.

건배사의 백미는 송나라 시인 주행기(周行己)의 시구였다.

“于道各努力，千里自同风.”

각자의 길에서 힘써 나아가더라도 천 리 밖에서 같은 바람을 맞는다는 뜻이다. 원래 벗과의 이별을 노래한 시의 마지막 구절이다. 시진핑은 개인의 우정을 국가 간 관계의 원리로 바꾸었다. 서로 다른 길을 가더라도 같은 바람을 탈 수 있다는 것이다.

이 한 구절에는 중국 외교가 오랫동안 강조해 온 화이부동(和而不同)의 논리가 응축돼 있다. 체제와 가치가 달라도 협력할 수 있고, 미국과 같은 정치체제를 선택하지 않아도 공동번영에 참여할 수 있다는 메시지다. 자유주의적 가치의 수렴을 전제하지 않는 다자주의, 체제의 차이를 인정하면서 경제적 연결을 유지하자는 제안이다.

그러나 여기에도 숨은 질문이 있다. 각자의 길은 존중한다면서 바람의 방향은 누가 정하는가. 중국이 말하는 아태공동체는 다양한 국가들이 함께 만드는 공동의 질서인가, 아니면 중국의 경제력과 시장을 중심으로 재편되는 새로운 위계인가. 같은 바람을 맞는 것과 같은 방향으로 항해해야 하는 것은 전혀 다른 문제다.

흥미로운 것은 건배사에서 사라진 단어들이다. 미국도, 대만도, 남중국해도, 관세도, 반도체도 없다. 대신 개방과 혁신, 협력만 남았다. 갈등의 언어를 지우고 공동번영의 언어로 무대를 채운 것이다. 낮에는 전략경쟁의 현실을 다루고, 밤에는 공동체의 미래를 이야기한다. 외교란 때로 해결하지 못한 갈등을 잠시 괄호 안에 넣고, 다시 만날 이유를 만들어내는 기술이다.

하지만 괄호 속의 갈등이 사라지는 것은 아니다. 미국은 여전히 중국의 기술굴기를 견제하고, 중국은 미국 중심의 안보질서에 도전한다. 아태의 경제적 상호의존은 깊어지지만 군사적 불신도 함께 커진다. 하나의 바다에 두 개의 질서가 떠 있는 셈이다. 경제는 연결을 요구하고 안보는 분리를 강요한다. 시진핑의 건배사가 그토록 협력을 강조한 이유도 역설적으로 여기에 있다. 협력이 당연한 시대라면 굳이 협력을 그토록 강조할 필요가 없기 때문이다.

그리고 한국이 보아야 할 것은 화려한 선전의 야경보다 그 바다 위에 부는 바람의 방향이다.

미국은 동맹을 통해 안보질서를 유지하려 하고, 중국은 경제적 연결을 통해 지역질서의 중심성을 확대하려 한다. 한국은 두 질서가 만나는 곳에 서 있다. 어느 한쪽의 바람만을 선택하기에는 경제와 안보가 너무 깊이 얽혀 있고, 두 바람을 모두 외면하기에는 우리의 운명이 너무 크게 걸려 있다.

그렇다고 강대국이 만든 바람에 돛을 맡길 수만은 없다. 필요한 것은 어느 나라의 구호에 동조할 것인가가 아니라, 한국이 원하는 아태질서의 원칙을 세우는 일이다. 개방은 상호적이어야 하고, 혁신은 배타적 봉쇄의 수단이 되어서는 안 되며, 협력은 작은 나라의 선택권을 희생시켜서는 안 된다. 중국의 공동체 구상에도, 미국의 동맹전략에도 똑같이 요구해야 할 기준이다.

선전의 밤, 시진핑은 중국의 50년을 이야기하며 아태의 미래를 위해 잔을 들었다. 과거의 중국은 세계의 바람을 타고 성장했다. 이제 중국은 자신이 세계의 바람을 일으키겠다고 말한다.

그러나 바람을 일으키는 힘과 그 바람을 함께 맞을 자격은 다르다. 강대국의 진정한 지도력은 다른 나라를 자신의 항로로 끌어들이는 능력이 아니라, 서로 다른 항로를 존중하면서도 함께 항해할 바다를 지키는 데 있다.

건배는 끝났다. 내일이면 미국은 관세를, 중국은 시장을, 각국은 저마다의 국익을 다시 꺼내 들 것이다. 천 리 밖에서도 같은 바람을 맞을 수 있다는 시인의 말은 아름답다. 그러나 국제정치에서 바람은 저절로 같아지지 않는다.

시진핑은 같은 바람을 이야기했다. 이제 세계가 물어야 할 것은 누가 바람을 일으키느냐가 아니라, 그 바람 속에서 누가 자신의 항로를 지킬 수 있느냐는 것이다.

잔은 비웠다. 바람은 이제부터 분다.