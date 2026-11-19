경기도가 오는 27일부터 29일까지 3일간 고양시 킨텍스 제1전시장 5홀에서 ‘제8회 대한민국 사회연대경제박람회 및 국제컨퍼런스’를 개최한다.

19일 도에 따르면 이번 박람회는 지난 9월 사회연대경제기본법 제정 이후 처음 열리는 전국 단위 행사로, 행정안전부와 경기도, 고양시, 민관공동추진위원회가 공동 주최한다.

▲‘제8회 대한민국 사회연대경제박람회 및 국제컨퍼런스’ 안내문 ⓒ경기도

‘지속가능한 미래, 사회연대경제가 일상으로’를 주제로 열리는 이번 행사에는 전국 사회연대경제조직과 중앙부처, 지방정부, 국내외 전문가, 시민 등이 참여해 사회연대경제의 발전 방향과 협력 방안을 모색한다.

첫날인 27일에는 개막식과 국제컨퍼런스가 열려 국내외 전문가들이 사회연대경제 정책 동향과 우수사례, 국제 협력 방안을 논의한다. 28일에는 대학생 임팩트리그와 청소년 아이디어 경진대회가 마련돼 미래세대가 사회문제 해결을 위한 아이디어를 제안하고 사회연대경제를 직접 경험한다.

행사 기간에는 사회연대경제 우수제품 전시·판매와 공공구매 상담회, 분야별 포럼, 기업과 사회연대경제조직 간 협력 프로젝트를 소개하는 오픈이노베이션 등이 진행된다.

전시장은 소셜누리존, 미래혁신존, 우리동네존 등 5개 테마존으로 구성된다. 전국 사회연대경제조직 제품을 선보이는 소셜다잇소와 경기도 공정무역 특별관도 운영한다.

가족 단위 관람객을 위한 키즈존과 업사이클링 체험, 마술·퓨전예술 공연 등 다양한 프로그램도 마련해 시민들이 사회적 가치를 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 할 예정이다.

도는 이번 박람회가 사회연대경제에 대한 국민적 공감대를 넓히고 관련 조직의 판로 확대와 지속가능한 성장 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

박람회는 일반 시민 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 사전등록과 세부 프로그램은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.