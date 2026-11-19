▲엄승용 보령시장이 2027 대학수학능력시험이 실시되는 대천고등학교에서 수험생을 격려하고 있다 ⓒ프레시안 이상원

2027학년도 대학수학능력시험이 19일 오전 8시40분 전국 시험장에서 일제히 시작됐다.

올해 수능 지원자는 전국 55만1864명으로, 남학생 28만3216명(51.3%)과 여학생 26만8648명(48.7%)이다.

충남에서는 15개 시군 53개 시험장에서 1만9225명이 시험을 치르고 있다. 지난해보다 36명 감소한 규모로, 남학생 9745명과 여학생 9480명이다.

보령교육지원청이 관리하는 충남 제62시험지구에서는 보령·서천·청양지역 5개 시험장에서 모두 990명이 응시했다.

보령지역은 대천고등학교 249명과 대천여자고등학교 270명 등 519명, 서천지역은 서천고등학교 139명과 서천여자고등학교 183명 등 322명이다. 청양고등학교에서는 149명이 시험을 치르고 있다.

이날 이른 아침 진눈깨비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 대천고등학교 등 시험장 주변에는 수험생을 격려하는 응원이 이어졌다.

보령경찰서와 보령시, 모범운전자회, 한국전력공사 보령지사 관계자들도 시험장 주변에서 교통관리와 비상상황에 대비했다.

엄승용 보령시장은 대천고등학교를 찾아 “긴장하지 말고 평소 갈고 닦은 실력을 모두 발휘해 달라”며 수험생과 학부모, 교사들을 격려했다.

권선탁 보령교육지원청 교육장도 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.

수험생들은 오전 8시10분까지 입실을 마쳤으며, 시험은 국어를 시작으로 수학과 영어, 한국사·탐구, 제2외국어·한문 순으로 진행된다.

올해는 스마트 안경 등 첨단 전자기기를 이용한 부정행위 단속이 강화됐다. 휴대전화와 스마트워치, 블루투스 이어폰 등 전자기기는 시험장 반입이 금지된다.

또 한국사 영역에 응시하지 않으면 시험 전체가 무효처리되며, 탐구 영역은 선택과목 순서에 따라 정해진 시간에 해당 문제지만 풀어야 한다.

시험은 제2외국어·한문영역을 끝으로 오후 5시45분 종료될 예정이다.