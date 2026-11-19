중국·필리핀 순방 중인 이재명 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 약 10분간 대화를 나눴다고 청와대가 밝혔다. 19일 미중러 정상회담을 앞두고 3자 정상과 짧게나마 개별 접촉은 이뤄진 모양새다.

청와대 고위 관계자는 18일(현지시간) 심야에 중국에서 기자들과 만나 "푸틴 대통령과 조금 전에 끝난 만찬에 함께 참석했고, 만찬 끝 무렵 퇴장하는 과정에서 두 분이 자연스럽게 조우했다"며 "만나서 회동을 가졌고 10여 분 정도 대화를 나눴다"고 밝혔다.

이 고위 관계자는 "대화 내용의 상세를 소개해 드리기는 어렵고, 개괄적으로 말씀드리면 한러 관계에 대해서 우선 논의가 있었다. '한러관계가 여러 여건상 쉽지 않지만 그렇더라도 문제가 없는 영역에서 협력 여지를 찾아 관계를 잘 관리해 나가자'는 데 대체적인 의견의 일치가 있었다"고 전했다.

이어 "한반도의 정세 악화를 방지하고 긴장 완화를 할 필요가 있다는 데 대해서도 의견의 일치가 있었다"며 "대화 과정에서 한반도 문제가 언급됐고 그 맥락에서 남북한 이슈들과 북한 핵 문제도 일단 다루어졌다. 길게 다뤄진 건 아니다"라고 전했다.

러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 북한군 문제나 대(對)러시아 제재에 대한 대화가 있었는지에 대해서는 "시간이 많이 짧았고, 의제를 사전에 조율해서 체계적으로 접근하는 논의는 아니었기 때문에 모든 문제가 다 정교하고 정치하게 다뤄진 건 아니다. 그저 포괄적으로 북한에 대해서, 남북한 관계에 대해서, 미북 관계에 대해서 러시아 측의 입장을 들을 수 있었다"며 "제재가 구체적으로 논의된 건 아니고, 러시아 측 입장에서 우리가 이 문제에 대한 러시아의 생각을 헤아릴 수는 있었다"고만 했다.

청와대는 푸틴 대통령과의 회동으로 미중러 3자 정상회담에 앞서 이들 정상들과 개별 접촉이 이뤄진 점에 대해 평가했다. 고위 관계자는 "이번 계기에 트럼프 대통령, 시진핑 주석, 푸틴 대통령과 우리 대통령이 다 교류를 하고 대화를 나누었고, 그 계기 때마다 한반도 문제에 대한 우리의 입장을 개진했다"고 했다.

이 관계자는 "19일 미중러 정상 논의에서 한반도 문제가 어떻게 될지는 확실치 않은데, 우리로서는 우리의 입장을 적절히 개진할 기회를 가졌다고 볼 수 있다"고 의미를 부여했다.

그는 "(미중러 정상회담에서) 한반도 문제는 다루어질 가능성이 없지는 않다는 게 저희가 지금까지 인식하고 있는 상황"이라며 "주요 이슈로 다뤄질 것 같이 보이지는 않는다. 주요 이슈는 아무래도 핵군축 문제, 이란, 우크라이나 등 사안들이 있을 수 있고, 지역 정세 중에서 (한반도 문제가) 다루어질 수도 있겠다는 생각 정도"라고 전망했다.

미중러 정상회담이 제2의 얄타 회담이 될 수 있다는 국제사회의 우려에 대해 이 관계자는 "미중러 회담에 대해 여러 가지 해석들이 있고 또 해석에 따라 우려도 있다는 것은 잘 알고 있다"며 "우리가 그 (회담) 자리에 있지 않기 때문에 우리 사안이 어떻게 다뤄질지에 대해서 당연히 관심을 갖는 것이고, 그에 필요한 적절한 행보를 우리 차원에서는 할 필요가 있고 그렇게 하고 있다"고 설명했다.

이어 "'제2의 얄타'는, 꼭 그렇게 될 것 같지는 않다는 관측도 많다"며 "우선은 주최 측인 중국이 스스로 얄타(회담)의 피해자라고 생각하는 나라이기 때문에 중국·미국·러시아 생각이 다 똑같지는 않다"고 그는 논평했다.

그는 "그 세 나라가 가령 과거에 얄타에 모였던 강대국들(미국·영국·소련)과 같은 입장에 있는 건 아니다. 그때 그 나라들은 독일을 상대로 싸웠던 일종의 연합 하에 있는 나라고, 동일한 목표와 동일한 과제를 갖고 있었다"며 "지금은 그런 정도의 공통점이 있지는 않다"고 했다.

▲이재명 대통령이 지난 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 약식회담을 하고 있다. ⓒ연합뉴스

"북미 대화, 아직까지 미지의 영역"

이 관계자는 이 대통령이 시진핑 주석, 트럼프 대통령과 접촉한 계기에 주고받은 대화 내용도 일부 전했다.

먼저 시 주석과의 한중정상회담에서는 "미중러(3자회담)에 대해 특별히 세부적인 논의는 없었다"고 그는 전했다. 그는 "한반도의 평화나 긴장 완화에 대해서는 논의가 있었는데, 구체적으로 비핵화에 대한 세부 논의는 없었다"며 "워낙 짧은 회담이었기 때문에 개략적으로 사안들이 다루어졌다"고 했다.

그는 이날 한중정상회담에서 '시 주석이 이 대통령에게 북중관계 동향에 대한 설명을 했다'고 청와대가 발표한 데 대해 "주로 지난해와 금년에 있었던 북중 간 고위급 교류, 또 김정은의 단둥 방문 등에 관해서 간략히 설명했다"고 전했다.

또 "북미 대화 가능성에 대한 언급도 있었는데, 그것은 어떤 구체적인 정보를 갖고 한 것이라기보다는 트럼프 대통령의 언급이나 미국에서 나오는 이야기들을 인용하는 정도 차원에서 대화가 이뤄졌다"며 "북미 대화가 어찌 될지에 대해서는 여전히 미지의 영역이고 아직 확실한 건 아무것도 없는 상황"이라고 했다.

한국 정부가 김정은 방중 관련 특이 동향을 파악하거나 중국 측으로부터 공유받은 정보가 있는지 묻는 질문에 대해 이 관계자는 "아직까지는 특별한 동향을 저희가 파악하고 있는 건 없다"며 "중국과의 접촉 과정에서도 저희가 특별히 들은 건 없고, 중국도 저희랑 비슷한 정도의 정보와 이해를 갖고 있는 게 아닌가 하는 인상이었다"고 했다.

트럼프 대통령과의 '40초 접촉'에 대해서는 위성락 청와대 국가안보실장이 "이 대통령은 트럼프 대통령과 서로 반갑게 안부 인사를 나눴다"고만 브리핑했다. 위 실장은 "이 대통령은 지난 17일 필리핀 대통령이 트럼프 대통령을 위해 주최한 환영만찬에 초대돼 트럼프 대통령 등과 대화를 나눌 기회가 있었다"며 "만찬은 업무만찬 성격보다는 정상들 간 자유로운 분위기에서 상호 관심사에 대해 대화를 나누는 자리"였다고 전했다.

위 실장은 또 "시진핑 주석이 주최한 APEC 정상회의 환영만찬이 조금 전 끝났다"며 "트럼프 대통령은 시 주석의 오른편, 이 대통령의 맞은편에 앉았으며, 이 대통령과 향후 외교일정, 한미 간 협력 의제 등에 대해 대화를 나눴다"고 소개했다.

청와대 고위 관계자는 이 대통령과 트럼프 대통령 간의 대화 내용에 대해 "세부 사항을 다 소개할 수는 없고, 앞으로의 외교 일정 중 G20에 대한 이야기들, 그때 또 어떤 문제를 다룰 것인지 그런 논의들이 있었다"고 전했다.

이 관계자는 "북미 대화에 대해서는 우리가 트럼프 대통령하고 직접 대화한 거는 특별히 없고, 미국 정부 관계자들하고는 거의 실시간으로 많은 접촉과 대화를 하고 있다. 그로부터 파악하고 있는 분위기가 일정하게 있기 때문에 정상 차원에서 북미 대화를 직접 제기하지는 않았다"고 했다.

한편 이 대통령은 18일 만찬 계기에 또 럼 베트남공산당 서기장과 회동을 갖고 "원전(핵발전) 등 인프라 분야에서 양국이 구체적 사업 성과를 만들어 나가기를 기대한다"고 했다. 또 럼 서기장은 이에 "실질 협력이 구체화될 수 있도록 긴밀히 소통해 나가자"고 화답했다고 청와대는 밝혔다.