▲경북 고령군 대가야고등학교 시험장 입구에서 이른 아침부터 수험생들을 응원하는 따뜻한 함성이 울려 퍼지고 있다ⓒ박용 기자

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오전, 경북 고령군 대가야고등학교 시험장 입구에는 이른 아침부터 수험생들을 응원하는 따뜻한 함성이 울려 퍼졌다.

고령교육지원청(정태호) 관계자들과 정광호 부군수, 노성환 경북도의원 등 지역 관계자들은 이날 시험장 앞에 모여 현수막과 응원 문구를 들고 고사장으로 향하는 수험생들에게 힘찬 격려를 보냈다.

'수험생 파이팅! 실력은 자신 있게! 꿈은 더 크게!'라는 문구가 적힌 파란색 현수막 아래 모인 응원단은 긴장된 표정으로 시험장에 들어서는 학생들에게 박수와 응원의 메시지를 전하며 마지막까지 힘을 북돋웠다.

▲한 학생이 다소 늦은 듯 서둘러 시험장으로 들어서고 있다ⓒ박용 기자

특히 시험 시작을 앞두고 분주하게 발걸음을 옮기는 수험생들 사이로 한 학생이 다소 늦은 듯 서둘러 시험장으로 들어서는 모습도 포착됐으며, 이를 지켜보는 응원단의 마음도 덩달아 바빠졌지만, 학생이 무사히 입실하기를 바라는 마음은 한결같았다.

이날 응원단은 저마다 준비한 손팻말과 현수막을 흔들며 수험생들의 긴장을 풀어주려 애썼다. 시험장으로 향하는 학생들에게 건넨 짧은 인사와 따뜻한 박수에는 그동안 쌓아온 노력이 좋은 결실로 이어지기를 바라는 지역사회의 마음이 담겼다.

▲정태호 고령교육장 및 관계자들이 시험장 앞에 모여 현수막과 응원 문구를 들고 고사장으로 향하는 수험생들에게 힘찬 격려를 보내고 있다ⓒ박용 기자

정태호 고령교육장은 수험생들에게 “그동안 자신의 꿈을 위해 쉼 없이 달려온 여러분의 노력이 좋은 결실로 이어지길 바란다”며, “지금까지 쌓아온 실력을 믿고 긴장하지 말고 차분하게 시험에 임해 달라. 여러분의 새로운 출발을 고령교육가족 모두가 한마음으로 응원하겠다”는 격려의 메시지를 전했다.

차가운 아침 공기 속에서도 뜨거웠던 고령군 수능 응원 현장. 이날 시험장 앞에서는 점수보다 먼저 수험생들의 도전과 새로운 출발을 응원하는 지역교육가족의 따뜻한 마음이 빛났다.