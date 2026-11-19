▲헝가리 미슈콜츠대학교에서 학술교류 협약 갱신을 진행한 호서대와 미슈콜츠대 관계자들. 왼쪽부터 미슈콜츠대 물류연구소장, 한경웅 호서대 대외협력과장, 장명균 호서대 경영학부 교수, 페테르 터마시 미슈콜츠대 부총장 ⓒ호서대

호서대학교가 루마니아와 헝가리 주요 대학들과 협력을 확대하며 동유럽 국제교류 네트워크 강화에 나선다고 19일 밝혔다.

호서대는 지난 11일 루마니아 폴리테니카 부쿠레슈티대학교와 학술교류협약을 체결하고, 12일 트란실바니아대학교와 국제교류 확대 방안을 논의했다.

이어 18일에는 헝가리 미슈콜츠대학교와 기존 학술교류협약을 갱신하고 공동연구와 산업기술 교류 등 협력 확대에 합의했다.

루마니아 대학들과는 반도체와 미래자동차, 소프트웨어 등 첨단산업 분야를 중심으로 학생·교원 교류와 국제공동연구, 교육과정 공동 개발 등을 추진하기로 했다.

특히 호서대의 반도체 후공정 특성화 교육과 산업현장 중심의 실무교육역량을 활용한 공동 교육·연구 방안을 모색했다.

루마니아 브라쇼브 지방정부와도 협의를 갖고 대학 간 학술 교류를 지역 산업과 경제 협력으로 확대하는 방안을 논의했다.

헝가리 미슈콜츠대와는 2011년 첫 협약 이후 15년간 이어온 협력관계를 바탕으로 기계·재료공학과 자연과학 분야의 공동연구 및 기술교류를 강화하기로 했다.

이번 일정에는 아산시 관계자들도 동행해 미슈 콜츠 시장과 지역 산업 및 경제교류 협력 방안을 논의했다.

호서대는 이번 교류를 계기로 동유럽 대학들과 교육·연구 협력을 확대하고 지방정부와 연계한 산업기술 교류도 활성화할 계획이다.

호서대 관계자는 “동유럽 주요 대학들과 국제 공동연구 기반을 넓히는 계기가 됐다”며 “학생과 교원 교류를 활성화하고 첨단산업 분야의 공동연구와 산학협력을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.