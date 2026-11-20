국민의힘 윤리위의 이른바 '조작 징계' 파문과 관련, 정치 원로인 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 "장동혁 당 대표에게 불편한 사람들을 전부 다 징계하는 행태를 보였던 것"이라고 지적했다.

김 전 비대위원장은 19일 기독교방송(CBS) 라디오 인터뷰에서 "기본적으로 윤리위원회 위원장이나 위원 임명을 전부 다 장 대표가 한 것 아니냐"며 이같이 말했다.

김 전 위원장은 "그러니까 당연히 '조작 징계했다'고 하는 얘기가 어느 정도 타당하다고 생각한다"며 "사실은 장 대표도 거기에 대해서 별로 할 말이 없을 것"이라고 했다.

그는 다만 이번 사태로 인해 장동혁 지도부가 타격을 받을지에 대해서는 "그렇다고 해서 장동혁 지도체제가 흔들리지도 않을 것"이라며 "장동혁 지도체제라는 게, 장 대표를 지지하는 최고위원 몇 사람이 목소리를 높여서 당을 끌고가는 것 아니냐"고 했다.

그러면서도 "지금 장 대표가 이런 식의 당 운영을 해서 2028년 총선을 잘 대비할 수 있겠느냐"며 "최근 상투적으로 '보수의 단합을 해야 된다'는 얘기를 하는데. 지금과 같은 국민의힘의 자세를 가지고서는 보수 단합도 어렵다"고 비판했다.

그는 "별로 아무것도 안 해도 여당의 잘못을 먹고 사는 게 야당"이라며 "최근 민주당이 상당히 어려운 상황에 놓여있고 대통령 지지율도 그렇게 높지 않기 때문에 반사적으로 국민의힘 지지율이 올라가서 거기에 안도하는지 모르지만, 내가 보기에 이런 식으로 가서 당이 결속을 제대로 못했을 경우 과연 2028년 총선을 제대로 맞이할 수 있을 것인가 상당히 회의를 갖고 있다"고 헀다.

당 대표직 연임설에 대해서는 "장 대표의 희망 사항"이라며 "지금 국민의힘을 구성하고 있는 당원들이나 의원들이 '정말 장동혁 체제 가지고 2028년 총선을 해낼 수 있겠느냐' 하는 판단을 할 것이고, 그러면 시간이 감에 따라 그게 점점 어려워질 거라는 인식이 가면 장 대표가 아무리 강압적 방법으로 당을 운영한다고 해도 다음 대표 선거에서 꼭 이긴다는 보장이 없다"고 일축했다.

김 전 위원장은 특히 무소속 한동훈 의원 복당 문제와 관련 "장 대표가 한 의원의 복당을 결코 받아들일 수 없다는 얘기는 상대적으로 한 의원에 대한 굉장히 두려움을 갖고 있다는 것"이라며 "만약 지금 한 의원이 복당돼서 다음 전당대회 경선 경쟁을 하면 자기가 한 의원을 이길 수 있다는 확신이 없기 때문에 복당을 결코 반대하는 것 아니겠느냐"고 꼬집었다.

그러면서 "한동훈을 밖에다 내놓고 국민의힘이 보수 통합이라는 것을 이룰 수 없다"고 그는 주장했다.

김 전 위원장은 한편 이날 시행된 대학수학능력시험과 관련해 인공지능(AI) 활용 부정행위 우려가 치솟은 데 대해 "이를 계기로 AI가 가져올 수 있는 여러 부정적 요인을 어떻게 제도적으로 방지할 수 있을 것인가 노력을 경주할 수밖에 없을 것"이라고 하면서, 국민의힘이 주장한 최교진 교육부 장관 사퇴설에는 선을 그었다.

그는 최 장관이 '나이가 있어서 부정행위를 못 잡는다'고 말해 논란이 된 데 대해 "그 사람이 얘기는 솔직하게 한 것 같다. 자기가 구체적으로 잡아낸다는 것이 어렵다는 표현을 그렇게 한 것 같은데, 나는 그거 가지고 '교육부 장관을 교체해야 된다'는 논리는 맞지 않는다고 본다"고 했다.