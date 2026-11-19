사상 최초의 미중러 정상회담이 예정됐던 시간을 넘기며 1시간 30분 동안 이어졌다. 3국은 공동선언을 통해 유엔 개혁 및 국제형사재판소(ICC)의 관할권 남용 금지, 핵 확산 방지를 위한 대화, 석유 제품 생산과 공급 확대 등에 합의했다.

19일(이하 현지시간) 중국 선전 기린 산장에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 미중러 3국의 정상이 최초로 정상회담을 가졌다. 회담 이후 3국은 4개 항으로 구성된 공동선언을 발표했다.

중국 관영 <신화통신>은 회담 이후 "3국 정상은 현재의 국제 정세에 대해 심도 있는 의견을 교환하고 전략적 안정과 국제 안보를 수호하기 위해 노력하기로 했다"며 "중·러·미 정상 평화 선언"이 채택됐다고 보도했다.

첫 번째 항에서 3국은 "유엔 안전보장이사회 상임이사국인 중국과 러시아, 미국은 유엔 개혁을 추진해 유엔이 글로벌 과제에 보다 효과적으로 대응하고 국제 평화와 안보 유지라는 기본 임무를 수행할 수 있도록 노력하기로 했다"라고 밝혔다. 제2차 세계대전 이후 유지됐던 유엔을 어떻게 개혁하겠다는 것인지는 명확히 나타나지 않았다.

두 번째 항은 "3국은 모든 국가의 이익을 위해 석유 정제 제품의 생산과 공급을 확대하기로 했으며, 안정적인 애너지 공급의 중요성을 재확인했다"라고 명시돼 있다.

세 번째 항에서 3국은 "국가의 동의와 국가 공무원에 대한 면책특권이 근본적인 원칙임을 인정하고, 국제형사재판소(ICC)와 기타 유사한 기구들이 관할권을 남용해서는 안 된다는 데 의견을 같이했다"라고 밝혀 트럼프 대통령과 미국 정부가 주장하고 있는 ICC 해체에 힘을 싣기도 했다.

마지막항에서 3국은 "3국 정상은 핵전쟁에는 승자가 있을 수 없으며, 핵 전쟁은 결코 일어나서는 안 된다는 점을 재확인했다"라며 "3국은 핵 위험을 줄이고 핵 확산 방지를 위한 대화를 이어가기로 했다"라고 밝혔다.

시진핑 주석은 이날 회담에 대해 "오늘 열린 중국, 러시아, 미국 정상회담은 긍정적이고 건설적이었으며, 중요한 성과를 도출했다"라고 말했다고 중국 관영 CCTV가 보도했다.

시 주석은 세계 평화 수호에 대해 3국의 견해가 일치했다면서 "우리 모두는 2차 세계대전 당시 함께 싸웠던 역사를 기억하고 있으며, 어렵게 얻은 평화를 지켜야 할 필요성을 강조한다"라고 말했다.

러시아 역시 회담에 대해 만족한다는 반응을 보였다. 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관은 회담이 "전반적으로 매우 건설적이었다"라고 평가했다.

공동선언에는 러시아-우크라이나 전쟁과 미국-이란 전쟁 등 개별 사안에 대한 입장은 담지 않았다. 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 우크라이나 문제가 회담에서 주요 의제였냐는 질문에 "아니다"라고 말했다고 러시아 매체 <스푸트니크> 통신이 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 회담 모두발언에서 앞선 푸틴 대통령과 회담에서 러시아-우크라이나 전쟁에 대해 긴 시간 대화를 나눴다고 밝혔고 푸틴 대통령 역시 우크라이나 문제가 집중적으로 논의됐다고 말해 우크라이나와 관련된 합의가 나오는 것 아니냐는 관측도 제기됐다.

▲19일(현지시간) 선전 기린 산장에서 시진핑(가운뎨) 중국 국가 주석과 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3자 정상회담을 가졌다. ⓒ로이터=연합뉴스

3국 정상이 유엔 개혁 및 비확산 등 포괄적이고 장기적 과제를 언급하면서 이후 회담이 지속될 수 있을지에 관심이 모아진다. 이와 관련 시 주석은 회담 모두발언에서 3국 간 정기적인 고위급 교류를 언급해 다음달 14~15일 미국 마이애미에서 열릴 G20 정상회의에서 다시 만날 가능성을 내비치기도 했다.

그는 "소통이 없으면 의심이 확산되고, 사소한 마찰이 큰 충돌로 비화할 수 있다"라며 미중러 3국이 고위급 교류를 유지해야 한다고 제안했다.

중국 관영 CCTV는 시 주석이 "3국은 정기적인 고위급 교류를 유지하고, 모든 수준에서 열린 대화 채널을 보장하며, 위기 소통 및 위기 예방 메커니즘을 구축해야 한다"라며 "이를 통해 오류를 최소화하고, 의견 차이를 효과적으로 관리하며, 갈등이 확대되는 것을 막아야 한다"라고 말했다고 보도했다.

앞서 미국은 푸틴 대통령을 G20 회의에 초청했다. 다만 러시아 측은 아직 푸틴 대통령의 참석 여부에 대해 확답을 내리지 않고 있어 실제 3국 정상 간 만남이 이어질지는 미지수다.

푸틴 대통령은 회담 이후 선전에서 가진 기자회견에서 트럼프 대통령과 G20 정상회의 참석 문제를 논의했다면서, 러시아는 고위급 인사를 파견할 것이라고 말했다.

한편 트럼프 대통령은 모두발언의 상당 부분을 핵 군축 문제 언급에 할애했다. 그는 "미국, 러시아, 중국은 세계 3대 핵보유국으로서, 핵무기를 어떻게 줄일지 논의할 수 있는 독보적인 위치에 있다"라고 주장했다.

트럼프 대통령은 "솔직히 말씀드리면, 이는 매우 어려운 일이다. 일단 핵무기를 보유하게 되면, 그것을 다시 포기하기란 매우 어렵기 때문"이라며 "국가 지도자로서 핵무기를 포기한다는 것은 매우 힘든 결정이다. 현실적으로 그렇다는 뜻"이라고 말했다.

그는 "수천 개의 핵무기를 보유한 상황에서 이를 포기해야 한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 게다가 우리 외에도 다른 국가들이 핵무기를 보유하고 있는 상황이다"라며 "그렇지만 전 세계적으로 핵확산 위협에 대응하기 위한 우리의 협력은 무엇보다 중요하다"라고 강조했다.

트럼프 대통령은 "우리는 이란 문제와 관련해서도 바로 그런 노력을 기울이고 있다. 우리는 이란이 핵무기를 갖도록 내버려 두지 않을 것"이라며 이란을 침공한 이유에 대한 정당성을 주장하기도 했다.

CNN은 이날 러시아 측이 핵무기 발사 코드가 들어있는 서류가방을 지참하고 회담에 참석했다고 보도해 눈길을 끌기도 했다. 방송은 "러시아 국영 매체를 통해 포착된 장면에 따르면, 이 서류가방에는 러시아의 핵무기 발사 코드가 들어 있는 것으로 보인다"라며 "이는 전례 없는 3자 회담을 앞두고 이뤄진 이례적인 공개 행보이자, 러시아의 핵 전력을 과시하는 행동으로 풀이된다. 푸틴 대통령에게 이번 무력 과시는 시기적절한 행보"라고 평가했다.

방송은 "푸틴 대통령은 경제적·외교적 측면에서 상대적으로 (미국과 중국에 비해) 열세에 놓여 있다. 하지만 핵무기 발사 코드가 담긴 것으로 보이는 서류가방을 노출하고, 군사적 태세를 과시한 것은 ​​러시아가 여전히 강력한 핵 강대국이라는 분명한 메시지를 던지는 것"이라고 해석했다.

이에 대해 러시아 매체 <스푸트니크>는 "공식 명칭이 '체게트'인 이 장치는 핵 지휘권의 연속성을 보장하기 위한 목적으로 운용된다"라며 "러시아의 자동화 핵 지휘통제체계인 '카즈베크'에 속한 이 휴대용 보안 통신 단말기에는 대통령이 혼자 누를 수 있는 발사 버튼이 들어 있지 않다. 이 장치에는 국방관리센터 및 전략군에 승인 코드를 인증하고 전송하는 기능이 담겨 있다"라고 설명했다.

매체는 "대통령과 군 최고 지휘부 간의 상시 암호화 통신망을 제공하는 것으로, 총 3대의 단말기가 운용되고 있으며, 대통령·국방장관·총참모장이 각각 1대씩 보유한다"며 "러시아의 군사 교리에 따라 체게트는 국내외를 막론하고 대통령의 모든 주요 순방 및 출장길에 반드시 동행해야 한다. 미국 역시 똑같은 방식을 취하고 있다"고 밝혀 CNN의 분석처럼 소위 '과시'를 위한 용도가 아니라고 주장했다.